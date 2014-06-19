В поселке Ждановичи открылся музей Василия Быкова

Новости Беларуси. Дача классика белорусской литературы Василия Быкова стала музеем. Именно там, недалеко от Минска, в поселке Ждановичи, писатель создал не одно великое произведение. День для открытия тоже выбран не случайно: 19 июня исполняется 90 лет со дня рождения писателя.

Добавим, работа по созданию музея началась еще 2 года назад по поручению Президента. Вдова писателя Ирина Михайловна передала дачу в собственность государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:

Виделили ему группа писателей участок в районе Раубичей (престижный вроде бы), но он отказался. Вот это место ему понравилось, он любил здесь посидеть.

Лидия Макаревич, директор Государственного музея истории белорусской литературы:

Для нас самае голоўнае было: мы хацелі паўтарыць мемарыяльнасць. Як бачыце, тут прадметы пачатку 1980 гадоў. Мы ведаем, што Васілій Уладзіміравіч добра маляваў, і тое, што ён намаляваў прыгожа сваю кухню гэтымі малюнкамі, мне здаецца, гэта сведчанне яго як чалавека з тонкім густам.