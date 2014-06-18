Ежегодный сырный фестиваль прошел под Минском

Любите сыр? Тогда вы непременно должны побывать на сырным фестивале, который проводится под Минском в начале каждого лета.

Ксения Белявская, пиар-менеджер:

Это больше семейный праздник. развлекательный. Можно хорошо провести время, здесь очень обширная программа: музыкальная, игровая. К тому же у нас проводится выставка.

Настоящая сырная страна: более ста видов сыров белорусского производства, на любой вкус. От острого, с паприкой, до сладкого – с фундуком.

Людмила Пужук, специалист по маркетингу:

Это наша эксклюзивная разработка специально для сырного фестиваля. Есть сыр со специями, такими как паприка, морковка, перец, тмин. А есть сладкое направление - это с курагой и фундуком.

Только самые ярые любители сыра участвуют в конкурсе на звание “Сырный Гурман”, а определяет победителя Сырный дозор.

Ирина Швейкус, специалист по маркетингу:

Мы впервые на этом фестивале. Привезли сюда свои замечательные сыры, наши новинки, которые все любят и обожают во всех странах бывшего Советского Союза. И на этом фестивале мы уже получили Гран-при по нашему сыру «Фета».

А еще путем народного голосования на этом празднике выбирают лучший сыр.

Людмила Пужук, специалист по маркетингу:

Честно говоря, определить сложно. Потому, что по отзывам потребителя все сыры вкусные. Каждый находит что-то для себя: кому-то нравится сладкий, кому-то соленый.

Ирина Олюнина и Эмма Малиновская, потребительницы:

Хотелось бы, конечно, отметить наших производителей. Очень вкусная продукция, и это подтверждает большое количество людей, которые присутствуют на данном фестивале.

Мастер-классы от шеф-поваров помогут стать вам настоящим сырным экспертом!

Ирина Олюнина и Эмма Малиновская, потребительницы:

На сырном фестивале мы не впервые, но нам здесь очень нравится. Здесь весело, интересно, мыс друзьями большой компанией. И этот фестиваль показывает насколько наши люди любят веселиться, любят сыр и любят общаться.

Кстати, история сыра насчитывает более 7 веков и его родиной считают Арабский Восток. По преданию, у местного купца за долгую пешую дорогу молоко превратилось в сыр, который и отведал проголодавшийся странник. Восхитившись вкусом нового лакомства, купец поделился своим открытием с соседями. Рецепт сыра в одно мгновение стал популярным и дошел до Европы.

Сегодня сыроделы насчитывают более пятисот видов сыров, а сортов – более 2-х тысяч! Один из самых дорогих сыров в мире – Золотой. Производители элитного сыра утверждают, что этот сыр действительно смешан с хлопьями золота и золотым ликером. Килограмм золотого удовольствия обойдется вам около 1000 долларов. Ну а самый дорогой сыр производят в Сербии. Секрет его дороговизны в сырье – ослином молоке. Для изготовления килограмма такого сыра требуется 25 литров молока ослицы! Поэтому рыночная цена этого лакомства – около 3500 долларов за килограмм!