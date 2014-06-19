Новости Беларуси. 19 июня состоялась церемония закладки первого камня Китайско-Белорусского индустриального парка. Это свидетельство того, что бизнесмены из Поднебесной высоко оценивают инвестиционную привлекательность Беларуси. Парк разместится на территории Смолевичского района. Общая сумма инвестиций составит более 5,5 млрд долларов. Среди приоритетных направлений новой экономической зоны — развитие тонкой химии, биомедицины и машиностроения.

Жэнь Хунбин, председатель Правления машиностроительной корпорации (Китай):

Мы высоко оцениваем перспективу индустриального парка. У Китая есть опыт в таких проектов, у Беларуси — условия. Это удачное сочетание. Кроме компаний, уже подтвердивших сотрудничество, приехало много китайских бизнесменов, которые оценят насколько здесь хорошая в отношении инвесторов политика.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

С китайскими партнерами мы создаем условия для прихода сюда суперсовременных компаний с суперсовременными технологиями.

Уже после закладки камня, Михаил Мясникович встретился с представителями деловых кругов Поднебесной. Векторы сотрудничества с китайскими бизнесменами были намечены ранее. В январе глава белорусского правительства посетил китайскую провинцию Гуандун. Еще тогда Михаил Мясникович отметил, что подобное двустороннее сотрудничество в бизнесе имеет большие перспективы. Неплохим подспорьем может стать и уже имеющийся опыт.

Сегодня в Поднебесной работают белорусско-китайские компании, в частности, производящие сельскохозяйственную и автомобильную технику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.