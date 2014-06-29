В деревне Мохро открылась художественная галерея Алексея Кузьмича

Новости Беларуси. Мадонны кисти Алексея Кузьмича. На родине живописца — в деревне Мохро открылась художественная галерея, где представлено более полусотни работ мастера. На полотнах белорусского «Рафаэля» — уникальное сочетание красоты земной женщины с возвышенностью Мадонны. Всего в коллекции Кузьмича более 1000 женских образов.

В деревне Мохро Ивановского района творчество земляка Кузьмича не просто знают, его биографию изучают в школе, могут часами рассказывать о любимых картинах, а личным знакомством с живописцем по-настоящему гордятся.

Мольберт, краски, кисти, рабочий стол и множество женских лиц, в которых угадываются черты одной единственной музы — жены Инессы.

Галерея, которая открылась на родине художника, будто бы ощущается его присутствие. На небольшой площади полсотни уникальных полотен, на которых женщина. В коллекции мастера более 1000 образов Мадонны: светлых, трагических, и впервые в истории живописи — Мадонна со слезами на глазах, скорбящая о людских печалях.

Алексей Кузьмич, сын:

Для меня все его искусство представляло некий загадочный мир, непонятный для меня. С возрастом начал потихоньку понимать тему, по другим музеям ходил, и образ Мадонны смог вырисоваться в голове.

Искусствоведы называют его белорусским «Рафаэлем», его работы — светлыми и чистыми, его палитру — солнечной и умиротворяющей.

Еще при жизни художник уверял, что тему свою не искал, она нашла его сама. Трепетное отношение к женщине с детства, поскольку после войны Алексея воспитывала мама и 5 сестер.

Михаил Коньков, художник:

В наше трудное время при всем развитии изобразительного искусства. Существования абстрактного, современного, актуального искусства. При всем многообразии такое философское мироощущение. Доброе искусство, потому что от каждой картины веет доброта.

Полотна Алексея Кузьмича есть практически во всех значимых музеях Беларуси. В 2013 году мастер кисти ушел из жизни, так и не осуществив свою главную мечту — открыть галерею-храм Мадонны. Алексей Кузьмич младший уверен — он сможет исполнить заветное желание отца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.