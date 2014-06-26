Новости Беларуси. Региональный конкурс юных художников «Земля и небо Фердинанда» прошел в Воложинском районе. Фестиваль посвящен всемирно известному живописцу Фердинанду Рущицу, проводится на родине художника в четвертый раз. Он родился в деревне Богданово Воложинского района.

В 2014 году участие в пленэре приняли три сотни юных художников. Учащиеся Воложинского, Вилейского районов, а также школьники из Сморгони, Ошмян и Островца. Дети несколько дней рисовали пейзажи родной деревни Фердинанда Рущица.

Теперь лучшие произведения юных художников можно увидеть в местном доме культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Валерия Устюжанина, победитель регионального конкурса-пленэра юных художников:

Мы рисовали природу, архитектурные памятники в городе Богданово, который находится в Воложинском районе. В прошлом году нам помешал дождь и мы рисовали в спортзале. А так было интересно: свежий воздух, птицы пели. Конечно, это опыт, потому что я еще поеду в Польшу, там тоже пленэр будет, скоро поеду. Так как мне поступать, это интересно, какие-то знания.