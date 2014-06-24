Музей МВД Беларуси: история белорусской милиции от времен ВКЛ до наших дней

Виолетта Салодкая, директор Музея МВД Республики Беларусь:

Я рада приветствовать вас в Музее белорусской милиции. Музей наш начинается со времен Великого княжества Литовского не потому, что в ВКЛ уже существовала как таковая милиция, а потому, что были люди, конечно, которые занимались охраной общественного порядка и в те времена. Понятно, что преступники, к сожалению, были во все времена, есть они и сегодня, но бороться с ними приходиться людям различных профессий. Вот, например, здесь у нас в экспозиции представлен сотрудник, если можно так сказать, органов внутренних дел того периода. Должность его называлась интересным словом «виж»;

«Прототип» современного участкового милиции исполнял не только обязанности своего современника, но и совмещал в трудовой деятельности профессии нотариуса, почтальона и многие другие.

Вознаграждение за свой труд виж получал не из государственной казны, а из кошелька человека, обратившегося к нему за профуслугами;

Виолетта Салодкая, директор Музея МВД Республики Беларусь:

До появления Статута ВКЛ вообще существовало только несколько видов наказания: можно было за свое преступление расплатиться, второй вариант – это смертная казнь или отрубание каких-либо частей тела, в зависимости от вида преступления. С появлением же Статута количество смертных казней значительно сокращается, потому что появляется новый вид наказания за преступления. Это тюремное заключение.

И если сам факт возникновения нового вида наказания свидетельствовал о проявлении своего рода гуманности по отношению к преступникам, то в действительности он ничем не отличался от суровых пыток того времени.

Тюремная камера представляла собой яму глубиной 12 метров, в которую узники попадали на год и шесть месяцев без единой возможности выбраться оттуда.

Виолетта Салодкая, директор Музея МВД Республики Беларусь:

Мы сейчас с вами находимся в 16 веке, а, сделав один шаг, можем попасть в век 19. Во время уже Российской Империи тогда на территории Беларуси впервые появляется полиция, то есть специальные люди, имеющие специальное образование, специальную подготовку, которые занимаются охраной общественного порядка и розыском преступников. Первый из них встречает нас уже на входе. В зале Российской Империи, говоря современным языком, постовой.

Суровый постовой, под названием будочник был популярной персоной в городе и пристально следил за общественным порядком на улицах.

Виолетта Салодкая, директор Музея МВД Республики Беларусь:

В 19 веке все становится значительно гуманнее, в яму уже людей сажать перестали, а для того, чтобы преступники смогли отбывать наказание у нас, в частности, в Минске в 1825 году строят каменную тюрьму, получает она название «Пищаловский замок». По фамилии архитектора, который создал этот проект. А замок, потому что по углам здания были такие красивые башенки, в замковом стиле, то есть выглядело это здание действительно как замок.

«Пищаловский замок» сегодня – это следственный изолятор № 2, известный больше как «Володарка», который за свою 200-летнюю историю не поменял функционального назначения. Даже в период Великой Отечественной войны.

Виолетта Салодкая, директор Музея МВД Республики Беларусь:

И вот наша машина времени переносит нас в 1917 год, когда здесь, в Минске, появляется Минская городская милиция. Именно с 4 марта 1917 года мы ведем отсчет своей историй. Людей обозначали с помощью нарукавных повязок с надписью «милиционер» или с печатью Минской городской милиции.

Здание Минской городской милиции 20 века отлично сохранилось, и сегодня здесь находится структурное подразделение Комитета государственного контроля;

Виолетта Салодкая, директор Музея МВД Республики Беларусь:

Изначально советская власть была уверена в том, что советским людям милиция будет не нужна, что преступников не будет. Люди будут жить честно, преступления совершаться не будут, поэтому милиция – это такой временный орган. При этом оружие сотрудникам милиции не выдавали, считалось, что сотрудник милиции должен силой слова убедить преступника не совершать своих противоправных деяний.

Но ожидания по поводу «временного органа правопорядка» не оправдались. И уже в 1918 году для сотрудников органов милиции принято решение отшить специальную форму, отделить их от гражданских.

Виолетта Салодкая, директор Музея МВД Республики Беларусь:

Самое интересное, как в те времена возраст людей устанавливался. Понятно, что в паспорте дата рождения записана. Но если были утрачены архивы и если нужно было установить возраст человека, собиралась комиссия из 3 человек и принимала решение, на сколько лет выглядит будущий обладатель паспорта.

В 20-ых годах, после всеобщей паспортизации населения обязательным стало размещение в документе собственного фотоизображения, но строгих требований к нему тогда не существовало.

Виолетта Салодкая, директор Музея МВД Республики Беларусь:

Еще есть несколько интересных таких знаков того периода у нас в музее. Вот, например, значок, на котором изображена охотничья собака. Это знак сотрудников уголовного розыска, который они с гордостью носили, обозначая свою принадлежность и заслуги перед уголовным розыском. Когда этот знак изготавливали, было принято решение, что на нем будет изображена охотничья собака, которая идет по следу и находит добычу, как сотрудник розыска идет по следу и находит преступника.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Сотрудники милиции по-разному участвовали в войне. Некоторые из них, как, например, сотрудники линейного отдела станции «Брест-Центральный» встретили войну уже 22 июня 1941 года, потому что охраняли и защищали от фашистов здание брестского вокзала. Многие из них уходили в истребительные батальоны. Те, которые боролись с диверсантами и охраняли тыл от различных мародеров и распространителей ложных слухов. Многие из сотрудников милиции были оставлены на оккупированной территории для организации подпольного партизанского движения.

9 героев СССР и два полных кавалера Ордена Славы Великой Отечественной войны стали выходцами из «школы правопорядка».

Во время войны не было ни одного партизанского отряда, где бы не воевал сотрудник милиции, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Виолетта Салодкая, директор Музея МВД Республики Беларусь:

Очередным периодом в истории милиции стал, конечно, 1986 год, авария на Чернобыльской атомной электростанции. Были люди, которые занимались охраной общественного порядка на этой территории, потому что когда люди уехали, оставили свои дома, понятно, что мародерам очень хотелось эти дома вскрыть, забрать то, что там осталось, продать на незараженной территории, соответственно, распространив радиацию еще больше. Также сотрудники милиции занимались дезактивацией транспорта, проверкой паспортного, пропускного режима.

Богатая увлекательными фактами и эпизодами история «минской милиции» свидетельствует об очень важном и необходимом участии сотрудников в жизни общества и его порядка.

Виолетта Салодкая, директор Музея МВД Республики Беларусь:

Этот зал посвящен тем подразделениям, которые существуют сегодня в органах внутренних дел.

Дай Бог, чтобы из сотрудников милиции вы встречали только постовых, патрульных, а с представителями других подразделений не встречались. Помните только об одном: законы нашей страны придуманы не для того, чтобы кого-то напугать или ограничить, а для того, чтобы защитить каждого из нас от преступлений, правонарушений и как можно больше жизней сохранить людей, которые живут в нашей стране.