Необычная выставка живописи и батика «Время пить чай» открылась во Дворце искусств в Минске

Новости Беларуси. Необычная выставка живописи и батика «Время пить чай» обещает погрузить минчан в страну чудес.
Лилипуты и Гулливеры, экзистенциальные коты, рождественские елки алого цвета и другие образы можно увидеть во Дворце искусств.
В основе эксклюзивных по технике исполнения работах Мариты Голубевой фундаментальные сюжеты о вечных ценностях – добре, красоте и любви.
Погрузиться в безграничный мир фантазии можно будет до конца недели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Посетители выставки:
Некоторые работы я уже видела и раньше. И сейчас с удовольствием вижу и новые. Окунутся в эту атмосферу, этот мир – это просто сущее наслаждение.
Очень красивые картины, очень сложные картины. Навевают ощущение детства, какого-то волшебства.