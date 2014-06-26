Необычная выставка живописи и батика «Время пить чай» открылась во Дворце искусств в Минске

Новости Беларуси. Необычная выставка живописи и батика «Время пить чай» обещает погрузить минчан в страну чудес.

Лилипуты и Гулливеры, экзистенциальные коты, рождественские елки алого цвета и другие образы можно увидеть во Дворце искусств.

В основе эксклюзивных по технике исполнения работах Мариты Голубевой фундаментальные сюжеты о вечных ценностях – добре, красоте и любви.

Погрузиться в безграничный мир фантазии можно будет до конца недели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Посетители выставки:

Некоторые работы я уже видела и раньше. И сейчас с удовольствием вижу и новые. Окунутся в эту атмосферу, этот мир – это просто сущее наслаждение.

Очень красивые картины, очень сложные картины. Навевают ощущение детства, какого-то волшебства.