«Мы хотим его представить везде, куда сможем доехать». Листаем уникальный альбом «Куточак Беларусі» с Юлией Быковой и Евгением Олейником

Наших соотечественников отметили «за воплощение темы малой родины в современном эстрадном искусстве, а кроме того за создание цикла высокохудожественных вокальных произведений патриотического направления».

Творческие люди подготовили уникальный проект «Куточак Беларусі». Это альбом, в котором собраны песни о Беларуси и вся сопутствующая информация – слова, ноты и даже видео.

Евгений Олейник, композитор, лауреат премии «За духовное возрождение»: Я держался стойко. Дело в том, что ровно 11 лет назад на этой же сцене Президент вручал мне благодарность за победу Леши Жигалковича на "Детском Евровидении". Вот тогда я держался нестойко! Мне было 27 лет. И я иду и про себя повторяю фразу «Спасибо, Александр Григорьевич». Я подхожу, а Президент задает мне свободный вопрос, на который ответ «спасибо» не подходит. И я понимаю, что я стою под софитами, под камерами, и мне нужно придумать какой-то ответ осмысленный по музыкальной теме. И начинаю быстро и молниеносно соображать, что мне ответить.

Юлия Быкова, поэт-песенник, лауреат премии «За духовное возрождение»: Это очень волнительно! Во-первых, это такая гордость, что ты оказался среди этих людей – там же такие люди, совершившие героические поступки! Мы помним этот марафон, помним Библию, хоспис детский. Когда дети сталкиваются каждый день с этим ужасом, несчастьем, и находят в себе силы снова и снова помогать. И у каждого своя история. И оказаться среди таких людей – это дорогого стоит! А когда тебе глава государства вручает из собственных рук этот диплом, тебя благодарят на таком уровне за то, что ты делаешь – у меня были слезы! Я еще начала плакать в начале премии, а закончила в конце концерта.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – лауреаты премии «За духовное возрождение», автор музыки и слов Юлия Быкова и композитор Евгений Олейник рассказали о своих впечатлениях от церемонии награждения.

Юлия Быкова:

Это огромный труд. Работало огромное количество людей. Мы всех их перечислили. Мы оформили его как альбом, потому что мы бы хотели, чтобы люди могли исполнять эти песни. Тут есть ноты, есть слова, есть полное сопровождение в виде фонограмм авторских. Есть флешка с видео.

Евгений Олейник:

Компакт-диски сейчас практически не продают, и мы подумали: а почему бы не сделать альбом дословно альбомом? Красивым, с фотографиями.

Юлия Быкова:

И столько у нас замечательных фотографов – мы познакомились, когда искали оформление, связывались с людьми. К сожалению, все фотографии, которые нам понравились, невозможно было вместить сюда. Долго мучились, выбирая. Все они не обработаны фотошопом, это все натуральные. А обложка какая!

Как много можно написать песен о любви к своей стране?

Евгений Олейник:

А тут не то чтобы о любви к стране. Здесь песни о любви к белорусам, о любви белорусов друг к другу.

Юлия Быкова:

Чем мы интересуемся, что мы любим.

Евгений Олейник:

Одна из самых тематических песен про белорусских музыкантов называется «Дороги белорусские» в исполнении Александра Солодухи и Вики Алешко. Она, вообще, рассказывает про то, как белорусские артисты проводят свою жизнь постоянно в дорогах.

Как белорусские артисты относятся к участию в этом проекте?

Евгений Олейник:

С огромным энтузиазмом. У нас, что не участник проекта – все слезы радости или восторженные отзывы. Последние треки мы писали Александра Солодухи и группы «Дрозды» – и вообще так получилось, что Виталику Карпанову мы закончили его песню прямо к его дню рождения. И он прямо растаял!

Юлия Быкова:

Песня про маму.

Евгений Олейник:

Мы когда с Искуи (Абалян) ее записывали… Она начинается со слов «Так редко с тобой видимся…». А у нее же мама живет в другой стране. И на полчаса мы с ней начали обсуждать этот вопрос, прекратили запись.

Юлия Быкова:

Мы когда встречались с исполнителями, не предлагали им просто песню. Мы встречались и осуждали, о чем бы хотелось спеть в контексте нашего альбома. Вот Инна Афанасьева захотела спеть об общечеловеческих ценностях. Вот песню «Свет – адзін на ўсіх» мы записали. Это было ее пожелание.

Почему нас всех так глубоко тронула тема малой родины?

Евгений Олейник:

Вот я не знаю, но я тоже это заметил. Год малой родины заразил всех ухаживанием за своими палисадниками, крышами.

Юлия Быкова:

Или просто обратить внимание на то, что происходит у тебя рядом.

Зачастую, завершение какого-либо проекта у творческих людей вызывает чувство опустошенности.

Юлия Быкова:

Мы переходим на другой уровень – концертный.