«Современность, связанная с традициями». Историческое фехтование презентуют в Минске во время II Европейских игр
Новости Беларуси. Искусство, спорт, культура. Это трио сольется воедино в совместном белорусско-итальянском проекте, который пройдет в рамках II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
16 января в Минске подписано соглашение о проведении уникальной выставки «Европейские боевые искусства: от кузницы Вулкана до искусства Марса».
Это первая в своем роде мировая презентация. В нее вошли 400 экспонатов: рыцарские доспехи, шлемы, шпаги, манускрипты. Некоторые артефакты насчитывают вековую историю. Среди них рукописные книги, по сути, учебники по боевым искусствам. В интерактивном формате будут восстановлены и интерьеры средневековой кузницы. Стоимость экспозиции оценивают в 2 миллиона евро.
Роберто Готти, председатель федерации исторического фехтования Италии, почетный консул Беларуси в Италии:
Отношения с Беларусью у меня более 20 лет. Вместе с белорусами я вырос, как личность и как профессионал, поэтому с удовольствием поддержал идею проведения такой выставки. На таком уровне и в таком объеме это первая выставка в мире по историческому фехтованию. Коллекционерами ничего подобного не собиралось.
Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр»:
Комплексные мероприятия, которые, мы уверены, не оставят никого равнодушным и очень хорошо лягут в общую концепцию II Европейских игр: современность, связанная с традициями.
Экспозиция получит прописку в галерее Савицкого уже в апреле и будет работать до осени. В это же время начнет работу историческая конференция. В дни проведения Европейских игр всю мощь продемонстрируют и итальянские рыцари-реконструкторы. Показательные выступления пройдут в Верхнем городе.