«Современность, связанная с традициями». Историческое фехтование презентуют в Минске во время II Европейских игр

Новости Беларуси. Искусство, спорт, культура. Это трио сольется воедино в совместном белорусско-итальянском проекте, который пройдет в рамках II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 января в Минске подписано соглашение о проведении уникальной выставки «Европейские боевые искусства: от кузницы Вулкана до искусства Марса».

Это первая в своем роде мировая презентация. В нее вошли 400 экспонатов: рыцарские доспехи, шлемы, шпаги, манускрипты. Некоторые артефакты насчитывают вековую историю. Среди них рукописные книги, по сути, учебники по боевым искусствам. В интерактивном формате будут восстановлены и интерьеры средневековой кузницы. Стоимость экспозиции оценивают в 2 миллиона евро.

Роберто Готти, председатель федерации исторического фехтования Италии, почетный консул Беларуси в Италии:

Отношения с Беларусью у меня более 20 лет. Вместе с белорусами я вырос, как личность и как профессионал, поэтому с удовольствием поддержал идею проведения такой выставки. На таком уровне и в таком объеме это первая выставка в мире по историческому фехтованию. Коллекционерами ничего подобного не собиралось.