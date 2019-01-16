Минкульт включил Осмоловку в охранную историко-культурную зону Минска

Новости Беларуси. Минский микрорайон Осмоловка включен в охранную историко-культурную зону. Соответствующее решение содержится в постановлении Минкульта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минский микрорайон Осмоловка включен в охранную историко-культурную зону. Соответствующее решение содержится в постановлении Минкульта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о районе в историческом центре столицы – двух небольших кварталах в пределах улиц Киселева, Богдановича, Коммунистической и проспекта Машерова. Общая площадь территории – больше 12 гектаров. Построенные здесь здания были первыми в послевоенном Минске. Согласно документу, теперь нельзя менять их высотность, вести строительство, размещать промышленные предприятия.
Сергей Тарасов, кандидат исторических наук, археолог:
Гэты весь раён – сапраўды, ён такі адметны для беларусаў, хоць і збудаваны быў адразу пасля вайны, і будавалі яго вядома, што немцы. Атрымаў назву па імені архітэктара Асмалоўскага Міхаіла, які і праектаваў, і задумаў гэта ўсё. І ён вельмі сваеасаблівы, адмысловы, я б сказаў – помнік архітэктурны ў цэнтры горада. Таму, канешне, тое, што ён захаваецца – гэта вельмі цудоўна.
Статус историко-культурной ценности у 11-ти зданий. Им присвоена третья категория.