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День культуры Польши пройдёт в Верхнем городе 15 июня

14 июня 2019 18:56
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Новости Беларуси. Для гостей прозвучат произведения Станислава Манюшко, будут работать сразу несколько выставочных площадок на разные темы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

День культуры Польши пройдёт в Верхнем городе 15 июня-1

На улицах города устроят настоящий карнавал. Для детей Цветной цирк подготовил веселую интерактивную программу. Выступят здесь также артисты краковского уличного театра.

День культуры Польши пройдёт в Верхнем городе 15 июня-4

# Фестиваль # Культура # Фотофакт

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