Спектакль «История двух собак» – как актёры привлекают внимание к проблеме бездомных животных?

Кинофильмы, театральные постановки и музейные экспозиции. Во время зимних каникул учреждения культуры готовят для школьников насыщенную программу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в Республиканском театре белорусской драматургии для юных зрителей пройдет показ спектакля «История двух собак». Постановка поучительная. Она акцентирует внимание на проблеме бездомных животных. Согласно сюжету хозяин оставил в парке своего четвероногого друга. Объясняя поступок тем, что слишком много дел. Теперь собака хочет встретить нового хозяина, но она совсем потеряла веру в людей.

Юлия Лазовская, актриса Республиканского театра белорусской драматургии:

Спектакль этот очень важен, потому что он развивает в детях доброту, всегда с милой душой слушаешь за кулисами, когда Дунай выбирает себе хозяина между старым и новым. И он понимает, что лучше новый, который будет заботиться о нем, который добрый.

Вероника Буслаева, актриса Республиканского театра белорусской драматургии:

Нашим собачкам повезло, у нас бульдожка и лабрадор, для них нашлись хозяева, люди, которые пришли и забрали их домой. Я думаю, что идеей режиссера было привлечь внимание к проблеме бездомных собак у нас, и в Минске, и вообще в Беларуси, чтобы люди обращали внимание больше не на породистых собак – на разных.