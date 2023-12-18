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Спектакль «История двух собак» – как актёры привлекают внимание к проблеме бездомных животных?

18 декабря 2023 18:39
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Кинофильмы, театральные постановки и музейные экспозиции. Во время зимних каникул учреждения культуры готовят для школьников насыщенную программу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Спектакль «История двух собак» – как актёры привлекают внимание к проблеме бездомных животных?-1

Так, в Республиканском театре белорусской драматургии для юных зрителей пройдет показ спектакля «История двух собак». Постановка поучительная. Она акцентирует внимание на проблеме бездомных животных. Согласно сюжету хозяин оставил в парке своего четвероногого друга. Объясняя поступок тем, что слишком много дел. Теперь собака хочет встретить нового хозяина, но она совсем потеряла веру в людей.

Спектакль «История двух собак» – как актёры привлекают внимание к проблеме бездомных животных?-4

Юлия Лазовская, актриса Республиканского театра белорусской драматургии:
Спектакль этот очень важен, потому что он развивает в детях доброту, всегда с милой душой слушаешь за кулисами, когда Дунай выбирает себе хозяина между старым и новым. И он понимает, что лучше новый, который будет заботиться о нем, который добрый.

Спектакль «История двух собак» – как актёры привлекают внимание к проблеме бездомных животных?-7

Вероника Буслаева, актриса Республиканского театра белорусской драматургии:
Нашим собачкам повезло, у нас бульдожка и лабрадор, для них нашлись хозяева, люди, которые пришли и забрали их домой. Я думаю, что идеей режиссера было привлечь внимание к проблеме бездомных собак у нас, и в Минске, и вообще в Беларуси, чтобы люди обращали внимание больше не на породистых собак – на разных.

Спектакль «История двух собак» – как актёры привлекают внимание к проблеме бездомных животных?-10

Спектакль будет интересен как детям, так и их родителям. Показ пройдет в январе.

# Театр # Культура # Фотофакт

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