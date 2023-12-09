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«Смелая дзяўчынка» – книга по мотивам старой белорусской сказки. Советует психолог

09 декабря 2023 10:57
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Вера Позняк, корреспондент:
Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Интересные и познавательные новинки мы собрали для вас в рубрике «Книжный гид».

«Смелая дзяўчынка» – книга по мотивам старой белорусской сказки. Советует психолог-1

«Смелая дзяўчынка» – так называется новая книга Марты Черновой и Маши Черяковой. История написана по мотивам старой белорусской сказки «Не сіла, а смеласць».

«Смелая дзяўчынка» – книга по мотивам старой белорусской сказки. Советует психолог-4

Юлия Чернышеко, психолог:
Сказки – древнейший способ человеческого общения и, пожалуй, самый подходящий для детей. Это великолепная возможность для выстраивания диалога и общения с нашими детьми. Я как психолог хочу порекомендовать вам книгу «Смелая дзяўчынка». Авторы данной книги рассказывают старую белорусскую историю о смелой девочке Марыльке, однако на новый, современный лад. Девочка Марылька пускается во все опасные приключения для того, чтобы показать всем, насколько она смелая, и доказать каждому, кто смеялся над ее маленьким ростом.

Далее смотрите в видео.

# Книги # Культура # Фотофакт

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