«Смелая дзяўчынка» – книга по мотивам старой белорусской сказки. Советует психолог

Вера Позняк, корреспондент: Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Интересные и познавательные новинки мы собрали для вас в рубрике «Книжный гид».

Юлия Чернышеко, психолог:

Сказки – древнейший способ человеческого общения и, пожалуй, самый подходящий для детей. Это великолепная возможность для выстраивания диалога и общения с нашими детьми. Я как психолог хочу порекомендовать вам книгу «Смелая дзяўчынка». Авторы данной книги рассказывают старую белорусскую историю о смелой девочке Марыльке, однако на новый, современный лад. Девочка Марылька пускается во все опасные приключения для того, чтобы показать всем, насколько она смелая, и доказать каждому, кто смеялся над ее маленьким ростом.