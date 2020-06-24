В Белыничах готовятся к проведению Дня письменности

Новости Беларуси. Правительство ищет новый формат Дня белорусской письменности. Организацию традиционного масштабного праздника обсуждали 24 июня на видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году большой фэст печатного слова принимают Белыничи в Могилёвской области. Город накануне заметно преобразится, осовременится инфраструктура. В Белыничах строят новый районный художественный музей и реставрируют уникальную фреску в музее кармелитов.

Впервые проводится конкурс режиссёрских концепций для проведения церемоний открытия и закрытия. В следующий раз оргкомитет встретится уже в самих Белыничах, чтобы на месте оценить готовность площадок и инфраструктуры.