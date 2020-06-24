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В Белыничах готовятся к проведению Дня письменности

24 июня 2020 14:08
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Новости Беларуси. Правительство ищет новый формат Дня белорусской письменности. Организацию традиционного масштабного праздника обсуждали 24 июня на видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белыничах готовятся к проведению Дня письменности-1

В 2020 году большой фэст печатного слова принимают Белыничи в Могилёвской области. Город накануне заметно преобразится, осовременится инфраструктура. В Белыничах строят новый районный художественный музей и реставрируют уникальную фреску в музее кармелитов.

В Белыничах готовятся к проведению Дня письменности-4

Впервые проводится конкурс режиссёрских концепций для проведения церемоний открытия и закрытия. В следующий раз оргкомитет встретится уже в самих Белыничах, чтобы на месте оценить готовность площадок и инфраструктуры.

В Белыничах готовятся к проведению Дня письменности-7

Напомним, День белорусской письменности пройдёт в 27-й раз. Для его проведения по традиции выбирают значимые исторические центры страны, с которыми связана жизнь просветителей и культурных деятелей. Так, Белыничи – родина известного белорусского художника Бялыницкого-Бирули. 

# День белорусской письменности # Культура # Игорь Петришенко # Фотофакт

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