В 2000-х зритель не шёл, средств не хватало. Как выживал Большой театр?

Новости Беларуси. Билеты на «Лебединое» в белорусский Большой разлетаются со скоростью балетного фуэте, а за афишей следят тысячи поклонников, рассказали в проекте «Сделано».
Новости Беларуси. Билеты на «Лебединое» в белорусский Большой разлетаются со скоростью балетного фуэте, а за афишей следят тысячи поклонников, рассказали в проекте «Сделано».
Однако в начале 2000-х проблемы у белорусских театров были самые приземлённые – зритель не шёл, а на современные постановки не хватало ни средств, ни технических возможностей.
Театры стали реанимировать благодаря вниманию Александра Лукашенко. Под государственную программу реконструкции попали сразу 24 объекта. Самую масштабную модернизацию в своей истории пережил Большой театр.
«Балет «Сотворение мира» воспринимался сексуальной бомбой: «Они же голые!» Рассказываем об истории легендарной постановки
На радость зрителю два года назад в Большой вернулся мэтр Валентин Елизарьев. Знаменитый балетмейстер обновляет свои легендарные постановки – от «Сотворения мира» до «Страстей (Рогнеда)» – и продолжает удивлять.
Валентин Елизарьев: «Очень люблю сотворчество. Чтобы это не были манекены, которые безмолвно выполняют мои команды»
Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси:
В нашем театре, я считаю, должны обязательно работать молодые талантливые белорусы. Каждый человек, который что-то сделал в нашей стране, должен оставить после себя учеников.