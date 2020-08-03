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В 2000-х зритель не шёл, средств не хватало. Как выживал Большой театр?

03 августа 2020 16:28
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Новости Беларуси. Билеты на «Лебединое» в белорусский Большой разлетаются со скоростью балетного фуэте, а за афишей следят тысячи поклонников, рассказали в проекте «Сделано».  

В 2000-х зритель не шёл, средств не хватало. Как выживал Большой театр?-1

В 2000-х зритель не шёл, средств не хватало. Как выживал Большой театр?-3

Однако в начале 2000-х проблемы у белорусских театров были самые приземлённые – зритель не шёл, а на современные постановки не хватало ни средств, ни технических возможностей.  

В 2000-х зритель не шёл, средств не хватало. Как выживал Большой театр?-6

Театры стали реанимировать благодаря вниманию Александра Лукашенко. Под государственную программу реконструкции попали сразу 24 объекта. Самую масштабную модернизацию в своей истории пережил Большой театр.  

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В 2000-х зритель не шёл, средств не хватало. Как выживал Большой театр?-9

На радость зрителю два года назад в Большой вернулся мэтр Валентин Елизарьев. Знаменитый балетмейстер обновляет свои легендарные постановки – от «Сотворения мира» до «Страстей (Рогнеда)» – и продолжает удивлять.  

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В 2000-х зритель не шёл, средств не хватало. Как выживал Большой театр?-12

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси:    
В нашем театре, я считаю, должны обязательно работать молодые талантливые белорусы. Каждый человек, который что-то сделал в нашей стране, должен оставить после себя учеников.  

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Александр Лукашенко # Валентин Елизарьев # Фотофакт

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