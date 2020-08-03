Даже в войну показывали этот уникальный обряд, которым живёт Полесье

Правильно встретить весенний праздник Юрья – залог урожайности и плодородия для всей деревни. Обряд не адаптируют на современный лад. Все происходит так же, как и сотни лет назад.

Деревенские выходят в поле посмотреть на озимые. С народной песней и традиционным хлебом процессия отдает дань уважения земле. А после Погост кружится в хороводе. Пропустить нельзя ни одного двора, чтобы у каждого хозяина год был счастливым.

Екатерина Панченя: Обряд этот испокон веков. Даже не знают наши прабабушки, чтобы где-то прекращался. Он всё времечко идёт. Его раз в год только показывают. Даже война была 5 лет, и в войну водили хороводы. Уже приметили журналисты: льет дождь, горюют – как будем снимать, такой большой дождь идет. Как только женщины собрались все, солнце появляется, погода такая – закачаешься.​

В 2020 году деревне исполняется 500 лет. Время не раз меняло жизненный уклад Погоста. В полесской глубинке помнят ужасы войны и радость победы, помнят мудрость и трудолюбие прадедов. И берегут эту память в неповторимой мелодии.

Екатерина Панченя:

Хочется, чтобы наше старание это всё (что шло от бабуль, от дедов), чтобы не пропало, чтобы в деревне было. Вот мне так хочется передать​.​​​​​​