«Кто понесёт в будущее лучшие традиции белорусской культуры?» Анонс новой серии проекта «Сделано»

Новости Беларуси. От самобытных народных промыслов до современных шедевров. Как в Беларуси возрождали былое величие замков и вдохнули новую жизнь в театры?
Новости Беларуси. От самобытных народных промыслов до современных шедевров. Как в Беларуси возрождали былое величие замков и вдохнули новую жизнь в театры?
Журналисты СТВ побывали в разных уголках страны: там, где чтут уникальные старинные обряды и зарождают новые традиции.
Новая серия проекта «Сделано» – «Культура. В лучших традициях». Смотрите 3 августа в 19:10 на СТВ.