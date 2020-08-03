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«Кто понесёт в будущее лучшие традиции белорусской культуры?» Анонс новой серии проекта «Сделано»

03 августа 2020 11:06
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Новости Беларуси. От самобытных народных промыслов до современных шедевров. Как в Беларуси возрождали былое величие замков и вдохнули новую жизнь в театры?

«Кто понесёт в будущее лучшие традиции белорусской культуры?» Анонс новой серии проекта «Сделано»-1

Журналисты СТВ побывали в разных уголках страны: там, где чтут уникальные старинные обряды и зарождают новые традиции. 

Новая серия проекта «Сделано» – «Культура. В лучших традициях». Смотрите 3 августа в 19:10 на СТВ. 

# Культура # Культура # Юрий Бондарь # Фотофакт

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