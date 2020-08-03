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Даже Президент пришёл на премьеру. Как изменился Купаловский за время реконструкции?

03 августа 2020 15:35
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Новости Беларуси. Крылатые выражения, блестящая игра актёров и неизменная любовь зрителей. «Павлинка» – феноменальный спектакль даже в истории мирового театрального искусства, рассказали в проекте «Сделано».  

Пинигин о спектакле «Павлинка»: «В нём есть какая-то теплота, праздничность. Он живёт не потому, что мы его держим изо всех сил»

Даже Президент пришёл на премьеру. Как изменился Купаловский за время реконструкции?-1

«Павлинкой» театр открывался и после 3-летнего антракта на реконструкцию. Новая жизнь и у самой постановки. В 2013-м облик старейшего театра страны осовременили. На премьеру в обновлённый театр пришёл Президент.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь, 2013 г.:  
Всё-таки колоссальные средства мы вложили в реконструкцию, в воссоздание этого театра. А сегодня я поймал себя на мысли, что ради таких людей этого не жалко. Я говорю это искренне. И если вы будете и в дальнейшем так играть свои пьесы, постановки на этой сцене и выезжая куда-нибудь, то вы сполна компенсируете то, что государство на вас затратило.  

Даже Президент пришёл на премьеру. Как изменился Купаловский за время реконструкции?-4

Театральные метаморфозы того стоили. Передвижные платформы для смены декораций, сценические люки и радиоуправление. Впрочем, самые современные технологии не помешали сохранить такой ценный для театралов исторический дух Купаловского.  

Даже Президент пришёл на премьеру. Как изменился Купаловский за время реконструкции?-7

Павел Латушко, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы:  
Калі б нават не было б такого тэатра сёння, то ён быў бы створаны яшчэ сотні разоў перад гэтым. Ён павінен існаваць, павінен развівацца.  

# Купаловский театр # Культура # Александр Лукашенко # Павел Латушко # Фотофакт

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