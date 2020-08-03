Даже Президент пришёл на премьеру. Как изменился Купаловский за время реконструкции?

Новости Беларуси. Крылатые выражения, блестящая игра актёров и неизменная любовь зрителей. «Павлинка» – феноменальный спектакль даже в истории мирового театрального искусства, рассказали в проекте «Сделано».
Пинигин о спектакле «Павлинка»: «В нём есть какая-то теплота, праздничность. Он живёт не потому, что мы его держим изо всех сил»
«Павлинкой» театр открывался и после 3-летнего антракта на реконструкцию. Новая жизнь и у самой постановки. В 2013-м облик старейшего театра страны осовременили. На премьеру в обновлённый театр пришёл Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь, 2013 г.:
Всё-таки колоссальные средства мы вложили в реконструкцию, в воссоздание этого театра. А сегодня я поймал себя на мысли, что ради таких людей этого не жалко. Я говорю это искренне. И если вы будете и в дальнейшем так играть свои пьесы, постановки на этой сцене и выезжая куда-нибудь, то вы сполна компенсируете то, что государство на вас затратило.
Театральные метаморфозы того стоили. Передвижные платформы для смены декораций, сценические люки и радиоуправление. Впрочем, самые современные технологии не помешали сохранить такой ценный для театралов исторический дух Купаловского.
Павел Латушко, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы:
Калі б нават не было б такого тэатра сёння, то ён быў бы створаны яшчэ сотні разоў перад гэтым. Ён павінен існаваць, павінен развівацца.