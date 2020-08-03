Даже Президент пришёл на премьеру. Как изменился Купаловский за время реконструкции?

«Павлинкой» театр открывался и после 3-летнего антракта на реконструкцию. Новая жизнь и у самой постановки. В 2013-м облик старейшего театра страны осовременили. На премьеру в обновлённый театр пришёл Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь, 2013 г.:

Всё-таки колоссальные средства мы вложили в реконструкцию, в воссоздание этого театра. А сегодня я поймал себя на мысли, что ради таких людей этого не жалко. Я говорю это искренне. И если вы будете и в дальнейшем так играть свои пьесы, постановки на этой сцене и выезжая куда-нибудь, то вы сполна компенсируете то, что государство на вас затратило.