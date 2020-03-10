Увековечить память о песняре. В Столбцах появится памятник Якубу Коласу

Новости Беларуси. Памятник Якубу Коласу появится в Столбцах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он расположится в сквере на Центральной улице.

Сейчас скульпторы работают над эскизом, планируется, что мемориал будет установлен в 2021 году. Стоимость – около 200 тысяч рублей, финансово поучаствовать в создании композиции может любой желающий.