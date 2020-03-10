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Увековечить память о песняре. В Столбцах появится памятник Якубу Коласу

10 марта 2020 14:42
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Новости Беларуси. Памятник Якубу Коласу появится в Столбцах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он расположится в сквере на Центральной улице.

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Увековечить память о песняре. В Столбцах появится памятник Якубу Коласу-1

Сейчас скульпторы работают над эскизом, планируется, что мемориал будет установлен в 2021 году. Стоимость около 200 тысяч рублей, финансово поучаствовать в создании композиции может любой желающий.

Подробности в материале Вероники Сайко.

Увековечить память о песняре. В Столбцах появится памятник Якубу Коласу-4

# Скульптура # Культура # Вероника Сайко # Фотофакт

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