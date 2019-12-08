А вы представляете себе Якуба Коласа без усов? Редкие фото поэта

Новости Беларуси. В музее Якуба Коласа хранится единственный портрет народного поэта, есть и много фотографий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В музее Якуба Коласа хранится единственный портрет народного поэта, есть и много фотографий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Самая необычная из них, пожалуй, эта. Здесь Якуб Колас, которого привыкли видеть с усами (по крайней мере, в конце жизни), побрит.
Александр Крижевич, старший научный сотрудник Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:
Здесь Якуб Колас действительно без усов. Это чуть ли не единственный снимок такого образа Коласа.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Буквально рядом еще один снимок, где Колас без усов...
Александр Крижевич:
Здесь Колас среди своей пшеницы, которая росла на территории. Он действительно высаживал и пшеницу, и жито у себя на приусадебной территории. Видите, на фоне дома видно эту пшеницу.
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