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А вы представляете себе Якуба Коласа без усов? Редкие фото поэта

08 декабря 2019 21:20
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Новости Беларуси. В музее Якуба Коласа хранится единственный портрет народного поэта, есть и много фотографий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А вы представляете себе Якуба Коласа без усов? Редкие фото поэта-1

Самая необычная из них, пожалуй, эта. Здесь Якуб Колас, которого привыкли видеть с усами (по крайней мере, в конце жизни), побрит.

А вы представляете себе Якуба Коласа без усов? Редкие фото поэта-4

Александр Крижевич, старший научный сотрудник Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:
Здесь Якуб Колас действительно без усов. Это чуть ли не единственный снимок такого образа Коласа.

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Буквально рядом еще один снимок, где Колас без усов...

А вы представляете себе Якуба Коласа без усов? Редкие фото поэта-7

Александр Крижевич:
Здесь Колас среди своей пшеницы, которая росла на территории. Он действительно высаживал и пшеницу, и жито у себя на приусадебной территории. Видите, на фоне дома видно эту пшеницу.

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# Музеи Минска # Культура # Александр Крижевич # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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