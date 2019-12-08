А вы представляете себе Якуба Коласа без усов? Редкие фото поэта

Новости Беларуси. В музее Якуба Коласа хранится единственный портрет народного поэта, есть и много фотографий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Самая необычная из них, пожалуй, эта. Здесь Якуб Колас, которого привыкли видеть с усами (по крайней мере, в конце жизни), побрит.

Александр Крижевич, старший научный сотрудник Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:

Здесь Якуб Колас действительно без усов. Это чуть ли не единственный снимок такого образа Коласа.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Буквально рядом еще один снимок, где Колас без усов...