«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников

2020 год начался под знаменем 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Белорусы чтят подвиг народа и передают память из поколения в поколение. Оккупанты не смогли сломить волю белорусской нации к освобождению. Победа – это праздник, который объединяет и молодежь, и стариков, и взрослых, и самых маленьких. В столице готовятся к торжественному празднованию события года. Подробнее – в программе «Минск и минчане».

Мария Белинская, культуролог:

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны ведет активную работу и распланировал достаточно разноплановую программу на будущий год. Мы планируем провести в каждом месяце много различных проектов. В начале этого года мы открыли так называемую дорогу искусств – два вот этих вот мостика – теперь этот проход открыт для посетителей. Здесь мы планируем размещать различные выставки, галереи, экспозиции.

В рамках международного проекта «Мир без границ» в музее проводится выставка юных художников Беларуси и России «Наследники Великой Победы». Этот проект на протяжении уже многих лет объединяет школы искусств двух стран. На выставке представлено более 60 живописных и графических работ, выполненных детьми на основе произведений военной тематики и сюжетов семейных историй.

Николай Опиок, член Белорусского Союза художников, руководитель студии военных художников Министерства обороны РБ, заслуженный деятель искусств РБ, лауреат премий Президента РБ, министра обороны РБ:

Эта передача памяти семейной в память юному подрастающему поколению, чтобы они не видели и не слышали слова «война». Она и называется поэтому – память, чтобы она никогда не повторила те ошибки, которые сделали наши прадеды, и чтобы будущее поколение никогда не дало повод начать военные действия. А что может маленький человечек? Может, у него зародится совсем другой образ. Образ той войны, которая будет впереди. Не дай Бог, чтобы она была. А он может ее предупредить.

Важность этого исторического события с каждым годом только возрастает. В боевых действиях в годы войны участвовали более миллиона белорусов и уроженцев нашей страны. Фронтовые истории до сих пор хранятся в памяти потомков. На детских работах изображены семейные раритеты. Многие картины были созданы ребятами после встреч с узниками лагерей и тюрем.

Алексей Коваль, художник Художественного отдела:

На этой выставке представлена очень интересная графическая составляющая работ. Очень сильная школа графики. Лично мне очень понравилась работа под названием «Блокадный хлеб». В этой работе очень сильно прочувствована именно та эпоха, то время, когда хлеб был ценой золота. Профессионализм исполнения этих работ на высшем уровне, хотя это еще дети, подрастающее поколение, но думаю, что у них очень большое будущее, как графиков, и художников, в целом.

Вторую мировую запечатлели в многочисленных произведениях искусства по всей планете. Много лет отделяют нас от войны. Но время не снижает интереса к этой теме – внимание подрастающего поколения обращено к далеким фронтовым годам, к истокам подвига и мужества. Многочисленные конференции, форумы, выставки и спектакли проводят для сохранения истории и в столице.

Николай Опиок:

Во всей республике отмечается дата – это 75 лет Великой Победы. Вот эта выставка детского творчества – она, как эпиграф ко всем другим взрослым выставкам. Искусство изобразительное – оно всегда возбуждает в человеке процесс творчества. А творчество – оно не имеет границ, государственности, оно – детское творчество. Такое творчество благородно. Такое воспитание – оно является и духовным, и нравственным, и патриотическим воспитанием. Я думаю, что детское творчество нельзя оставлять. Им надо восхищаться, оно даст свои плоды.