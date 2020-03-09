Максим Зеккини на концерте в Бресте: «Композиторы вложили немало труда и сил, чтобы создать эту магию»
Новости Беларуси. Месяц франкофонии в Беларуси стартовал с Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во всем мире это время, когда все поклонники французского языка и культуры вступают в межнациональный диалог.
Под звуки фортепиано, за которым один из самых уникальных музыкантов мира – Максим Зеккини, брестчане погрузились в атмосферу Франции.
Максим Зеккини – знаменитый французский пианист. Он приехал в Брест всего на вечер – по пути из Парижа в Словакию. Меломанов ждали произведения Моцарта, Шопена, Дебюсси, Бернстайна и Леграна. Путешествие по нескольким векам – объединение стилей и эпох. Виртуоз Зеккини – один из трех музыкантов в мире, кто может играть пьесы, написанные для левой руки.
Максим Зеккини, музыкант (Франция):
Я нахожу их поистине магическими, иллюзорными. Они вызывают порой ложное ощущение. Если публика закроет глаза, то почувствует, что я будто играю обеими руками, а на самом деле это будет только левая.
Пьесы достаточно большие, и композиторы вложили немало труда и сил, чтобы создать эту магию. Я в Бресте в первый раз и весьма счастлив, что удалось посетить этот прекрасный город.
Александр Пике, первый советник Посольства Франции в Беларуси:
В сфере культуры у нас очень близкие отношения между Беларусью и Францией. У нас много возможностей все более и более развивать эту сферу во всех городах.
В 2020 году Посольство Франции в Беларуси специально ко дню франкофонии запланировало более десятка мероприятий – выставки, концерты, театральные представления и даже фестиваль комиксов. Весенний дух Франции покорит широкую публику.