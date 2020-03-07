Лариса Гринько рассказала, в чём дикторы должны быть похожи на Пугачёву

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Почему Лариса Гринько не вернётся на ТВ: «У нас телевидение молодых. И смотреться на фоне бабушкой мне не очень хотелось»

Лариса Гринько, телеведущая:

Как-то я услышала, как Пугачёва наставляла какую-то юную певицу. И она говорит: «Вы должны петь всем – волосы, глаза, лицо, всё тело, весь организм. Вы должны петь, чтобы Вас услышали». Так и диктор, «говорящая голова» – он должен так говорить, чтобы его услышали, чтобы его поняли. Потому что он формирует, влияет на общественное мнение.