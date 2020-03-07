Прямой эфир

Лариса Гринько рассказала, в чём дикторы должны быть похожи на Пугачёву

07 марта 2020 20:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Почему Лариса Гринько не вернётся на ТВ: «У нас телевидение молодых. И смотреться на фоне бабушкой мне не очень хотелось»

Лариса Гринько, телеведущая:
Как-то я услышала, как Пугачёва наставляла какую-то юную певицу. И она говорит: «Вы должны петь всем – волосы, глаза, лицо, всё тело, весь организм. Вы должны петь, чтобы Вас услышали». Так и диктор, «говорящая голова» – он должен так говорить, чтобы его услышали, чтобы его поняли. Потому что он формирует, влияет на общественное мнение.

Лариса Гринько рассказала, в чём дикторы должны быть похожи на Пугачёву -1

Также в интервью Лариса Гринько рассказала:

– что думает о блогерах и современной журналистике

– как сообщала зрителям о давке на Немиге и праздновании первого Дня независимости

– о самой запомнившейся героине программы – девушке без рук и ног

– о самых курьёзных ситуациях в прямом эфире

– почему женщины сегодня дадут фору мужчинам

Смотрите 8 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Телевидение # Культура # Лариса Гринько

Другие новости рубрики

Все новости
«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников
07 марта 2020 20:49

«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников

Трубач Николай Федоренко: «Мы первые начали играть в переходах. Площадь Победы. У нас джазовая команда была»
07 марта 2020 16:26

Трубач Николай Федоренко: «Мы первые начали играть в переходах. Площадь Победы. У нас джазовая команда была»

Более 3000 белорусок поздравили с Международным женским днём во Дворце Республики
07 марта 2020 12:38

Более 3000 белорусок поздравили с Международным женским днём во Дворце Республики