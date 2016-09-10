Уникальный Минск с высоты птичьего полета: выставка видеографов открылась в Национальной библиотеке

Фотопроект от талантливой команды операторов (видеографов) Дмитрия Важника, Артема Прядко и Вячеслава Мазая стал отличным подарком ко Дню города. Их панорамные снимки Минска становятся хитами в социальных сетях. Все снято с помощью квадрокоптера. Аэросъемка вдохновила ребят на идейные фото. Снимали в течение года, в разную погоду и различное время суток, случайно и постановочно, но объединенные одной идеей – показать особенную красоту родной столицы.

Дмитрий Важник, видеограф:

Ты находишься где-то в городе, у тебя в багажнике лежит коптер, и вдруг ты видишь красивый свет – какой-то невероятный закат, небо становится красным, и тогда быстро подымаешь коптер и делаешь кадры.

Вячеслав Мазай, видеограф:

Ради этого снимка пришлось вставать раньше рассвета, в 5 утра, в районе площади Победы искать ракурс, где выглянет солнце, чтобы сделать такой снимок. Выжидал, пока исчезнут все машины из кадра. Город еще не проснулся, а я проснулся.

Артем Прядко, виоеграф:

Сразу после дождя облака были низкие, ждал, пока он пройдет, чтобы сразу же после него взлететь и словить. Коптер – это напряжение и опасно, надо следить за тем, чтобы не врезался, хватило энергии обратно вернуться и чтобы ни на кого не упал. Все идет в напряжении.

Дмитрий Важник, видеограф:

Все работы проходили обработку, некоторые даже представляют панораму – это несколько фотографий. Чаще всего вертикальные панорамы. Делается несколько снимков, которые потом объединяются в один. Конечно же, цветокоррекция, работа над четкостью, резкостью и так далее.

От отчетливых пейзажей до абстракции. Путешествие по небу глазами трех пилотов. Здесь можно обнять живописный район Немиги и даже не узнать с первого взгляда Верхний город, напоминающий разноцветную мозаику, рассматривать которую можно бесконечно. Узнаете такую площадь Бангалор в вечернем свете огней и фар или такой фееричный аквапарк в знойное лето?

Многие кадры у талантливых авторов уже в голове. Остается ловить погоду, подбирать время дня возвращаться на место по нескольку раз за заветной картинкой.

Вячеслав Мазай, видеограф:

Мне нравится такой стиль, когда прямо вниз снимаешь. Немного сразу непонятно что, просматриваешь детали, присматриваешься, узнаешь что-то знакомое, что-то заново узнаешь.

Дмитрий Важник, видеограф:

Интересная особенность съемки с квадрокоптера состоит в том, что погода и свет с земли выглядят иначе, чем наверху. То есть внизу может быть туман, а если ты поднимаешь на какую-то высоту, там может все выглядеть совершенно иначе. В принципе, как с этим снимком. Это был туман после дождя. Снизу он, по сути, выглядел как густой туман над городом. Сверху светило солнце. С закатом тоже интересно. Если уже на земле солнце село и ты видишь, что оно ушло за горизонт, то если ты поднимаешься на 100 метров, ты можешь застать половинку солнца.

Конечно, центр города самый фотогеничный, но спальные районы с чередой панелек также по-своему красивы. В них есть потенциал, – уверяет команда. Сверху серые дома напоминают оригинальные узоры.

В новом фотопроекте удалось поработать с постановочной фотографией. Так, на крышах города появилось пламя и красочные облака.

Дмитрий Важник, видеограф:

Этот кадр был сделан совместно с моей хорошей подругой и коллегой, фотографом Настей Фурсовой. Она фэшн-фотограф и решила сделать серию фотографий на крыше. Эта работа называется «Танец на крыше». Здесь девушка с красками холли, бросает краски вверх – получается такое облако.

Александр Спирин, видеограф:

Это снималось с крыши напротив парка Победы. Позвонил Дима и сказал, что организуется выставка, нужно сделать пару снимков с велосипедом. Я катался около пяти лет раньше, когда быль еще маленький, увлекался, делал трюки. Мы в итоге сначала туда проносили велосипед, привязывали все веревками, поднимали на веревках и минут 30 снимали этот кадр. Потому что то смазано было, то у меня не получалось.

Увидеть другой Минск можно до середины октября, не упустите возможность. А пока в планах у ребят подготовить выставку про Беларусь. Они активно путешествовали последнее время по красотам родного края, удивлялись сами и теперь знают, чем удивить других и вдохновить на экскурсии по Синеокой.

Вячеслав Мазай, видеограф:

Хотелось показать именно красоту города, чтобы люди гуляли по нему , находили эти улочки, которые мы показываем, впитали эту энергию, потому что все фотографии мы делали с душой, вкладывали туда все свои силы, старались.

Дмитрий Важник, видеограф:

Всегда мысли идут вперед и хочется сделать что-то новое. Минск интересный город, снимать его интересно. Я люблю Минск, это мой родной город, он сам по себе меня вдохновляет.

Город живет и меняется. Спустя время эти панорамы мы сможем рассматривать как увлекательную хронику с высоты птичьего полета, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.