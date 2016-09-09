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Молодёжный театр эстрады открывает юбилейный 20-й сезон

09 сентября 2016 08:22
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Осень – это всегда новые театральные премьеры. Молодёжный театр эстрады удивляет нас юбилейным, 20-м сезоном. Подробнее  – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Мария Третьякова, главный режиссёр Государственного театрально-зрелищного учреждения «Молодёжный театр эстрады», Ольга Плотникова, артистка Государственного театрально-зрелищного учреждения «Молодёжный театр эстрады», Виталий Молчан, артист балета Государственного театрально-зрелищного учреждения «Молодёжный театр эстрады», Ольга Осипова, артистка оригинального жанра Государственного театрально-зрелищного учреждения «Молодёжный театр эстрады».

# Культура # Театр # Фотофакт # Ольга Плотникова # Виталий Молчан # Ольга Осипова # Мария Третьякова

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