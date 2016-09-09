Молодёжный театр эстрады открывает юбилейный 20-й сезон

Осень – это всегда новые театральные премьеры. Молодёжный театр эстрады удивляет нас юбилейным, 20-м сезоном. Подробнее – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Мария Третьякова, главный режиссёр Государственного театрально-зрелищного учреждения «Молодёжный театр эстрады», Ольга Плотникова, артистка Государственного театрально-зрелищного учреждения «Молодёжный театр эстрады», Виталий Молчан, артист балета Государственного театрально-зрелищного учреждения «Молодёжный театр эстрады», Ольга Осипова, артистка оригинального жанра Государственного театрально-зрелищного учреждения «Молодёжный театр эстрады».