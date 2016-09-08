Прямой эфир

Памятники архитектуры Беларуси: Любчанский замок восстанавливают, благодаря волонтёрам

08 сентября 2016 10:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Любчанский замок молчаливо хранит историю здешних краев. Любча в летописях впервые упоминается в 13 веке. Хотя поселения здесь появились гораздо раньше.

Владелец местечка – князь Миндовг – очень любил проводить время в этом спокойном, живописном уголке.

Галина Ковальчук, старейший научный сотрудник УК «Новогрудский историко-краеведческий музей»:
Не зря он и назвал это место «любча», «любая», «любач». Это место, конечно же, связано с легендой о том, что здесь, на мосту, на переправе, Миндовг встретился со своей будущей женой Мартой. Она была уроженкой Любчи, и она ему очень понравилась. У них была очень большая любовь.

После этих событий саму Любчу окрестили стенкой любовных встреч и забав. Именно сюда съезжались парни и девушки в поисках своих вторых половинок.

Как гласит история, до второй половины 16 века, замок в Любче использовали как оборонительное сооружение. На его территории располагались казармы для солдат, склады боеприпасов и продовольствия.  Однако в конце 16 века строение приобрел магнат Ян Кишка. Так Любчанский замок стал первым  частновладельческим на территории современной Беларуси.

Подробнее – в сюжете корреспондента СТВ.

# Культура # Фотофакт # Достопримечательности Беларуси # Историко-культурные ценности Беларуси # Галина Ковальчук # Иван Печинский

Другие новости рубрики

Все новости
XXI Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» пройдёт в Бресте
08 сентября 2016 08:07

XXI Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» пройдёт в Бресте

Лауреаты второй Национальной литературной премии Сергей Давидович, Татьяна Матюхина, Сергей Климкович в программе «УТРО»
07 сентября 2016 07:36

Лауреаты второй Национальной литературной премии Сергей Давидович, Татьяна Матюхина, Сергей Климкович в программе «УТРО»

Выставка предвыборных плакатов проходит в Музее современной белорусской государственности
07 сентября 2016 07:20

Выставка предвыборных плакатов проходит в Музее современной белорусской государственности