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Уникальное белорусское издание о лагере «Тростенец» переведут на немецкий язык

27 марта 2019 14:30
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Новости Беларуси. «Тростенец. Трагедия народов Европы» – уникальное издание о крупнейшем лагере смерти переведут на немецкий язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальное белорусское издание о лагере «Тростенец» переведут на немецкий язык-1

Изданная тиражом в 1500 экземпляров, книга рассказывает о шокирующих фактах зверства нацистов. Сейчас документальный сборник доступен на белорусском, русском и английском языках.

Уникальное белорусское издание о лагере «Тростенец» переведут на немецкий язык-4

Владимир Андриевич, директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»:
Важна, каб такія кнігі выклікалі эмоцыі не толькі ў людзей старэйшага пакалення, якія былі сведкамі жахлівых падзей у гады Вялікай Айчыннай вайны, але і ў моладзі, якая праз інтэрнет, праз іншыя крыніцы інфармацыі даведваецца магчыма і не тое. А нашыя кнігі заснаваныя на дакументах, на канкрэтных фактах. І важна, каб тыя факты, якія мы прыводзім у гэтых кнігах – магчыма, эмацыяльна (зрокава ўспрымаецца вельмі востра, балюча, шчымліва), садзейнічалі паразуменню не толькі людзей Беларусі, але і паразуменню народаў Еўропы.

Уникальное белорусское издание о лагере «Тростенец» переведут на немецкий язык-7

В Беларуси помнят каждого безвинного убитого. Память о жертвах увековечена в мемориальном комплексе. В годы Великой Отечественной войны в «Тростенце» уничтожили более 200 тысяч человек. Из них более чем 10 тысяч австрийцев еврейской национальности. Именно этим людям посвящен монумент «Массив имен».

Уникальное белорусское издание о лагере «Тростенец» переведут на немецкий язык-10

28 марта состоится торжественное открытия памятника. Ожидается, что в мероприятии примет участие федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, который прибывает в нашу страну с официальным визитом.

# Книги # Культура # Владимир Андриевич # Фотофакт

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