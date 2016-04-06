Белорусский учёный Вячеслав Ракович собрал уникальную коллекцию предметов культуры и быта разных эпох

Точное количество уникальных предметов старины в коллекции Вячеслава Раковича не может назвать даже сам владелец. По примерным подсчётам, их – около 5 тысяч.



Многие артефакты заняли место на большой кухне. Часть из них – переехали на дачу, где, возможно, когда-то появится полноценный музей.

Вячеслав свои «сокровища» не скрывает и хочет рассказать о каждом. А посмотреть действительно есть на что. Благодаря этим предметам, можно изучать культ истории, начиная с каменного века.



Многие «сокровища» не имеют особой материальной ценности. Зато они бесценны в духовном плане. К примеру, Вячеслав сумел собрать уникальную коллекцию ручников из разных уголков страны. Их у него – около двухсот.



Каждый экспонат в коллекции покрыт не только пылью старины, но и наполнен особой энергетикой.



Эту серебряную чашу нашли при раскопках усадьбы выдающегося белорусского просветителя и художника Фердинанда Рушицы.

Удивительных следов прошлых эпох коллекции Вячеслава Раковича – учёного и эколога по профессии и археолога по призванию – не счесть.