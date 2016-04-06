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Белорусский учёный Вячеслав Ракович собрал уникальную коллекцию предметов культуры и быта разных эпох

06 апреля 2016 09:37
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Точное количество уникальных предметов старины в коллекции Вячеслава Раковича не может назвать даже сам владелец. По примерным подсчётам, их – около 5 тысяч.

Белорусский учёный Вячеслав Ракович собрал уникальную коллекцию предметов культуры и быта разных эпох-1


Многие артефакты заняли место на большой кухне. Часть из них – переехали на дачу, где, возможно, когда-то появится полноценный музей.

Вячеслав свои «сокровища» не скрывает и хочет рассказать о каждом. А посмотреть действительно есть на что. Благодаря этим предметам, можно изучать культ истории, начиная с каменного века.

Белорусский учёный Вячеслав Ракович собрал уникальную коллекцию предметов культуры и быта разных эпох-4


Многие «сокровища» не имеют особой материальной ценности. Зато они бесценны в духовном плане. К примеру, Вячеслав сумел собрать уникальную коллекцию ручников из разных уголков страны. Их у него – около двухсот.

Белорусский учёный Вячеслав Ракович собрал уникальную коллекцию предметов культуры и быта разных эпох-6


Каждый экспонат в коллекции покрыт не только пылью старины, но и наполнен особой энергетикой.

Белорусский учёный Вячеслав Ракович собрал уникальную коллекцию предметов культуры и быта разных эпох-8


Эту серебряную чашу нашли при раскопках усадьбы выдающегося белорусского просветителя и художника Фердинанда Рушицы.

Белорусский учёный Вячеслав Ракович собрал уникальную коллекцию предметов культуры и быта разных эпох-10

Удивительных следов прошлых эпох коллекции Вячеслава Раковича – учёного и эколога по профессии и археолога по призванию  – не счесть.

Белорусский учёный Вячеслав Ракович собрал уникальную коллекцию предметов культуры и быта разных эпох-12


Каждая вещь в «сокровищнице» имеет личный фактор, в котором описываются все известные факты, связанные с предметом. Поэтому ни один артефакт не будет забыть с течением времени. Это позволит сохранить уникальное наследие для будущих поколений.

# Культура # Фотофакт # История # 2016 - Год культуры в Беларуси # Вячеслав Ракович

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