Умер заслуженный артист Беларуси Иван Мацкевич

Новости Беларуси. Ушел из жизни заслуженный артист Беларуси Иван Мацкевич. Ему было 70 лет.



О том, что актера не стало, сообщили на официальном сайте Национального драматического театра имени Максима Горького, в котором работал Иван Иванович. В театре имени Горького Мацкевич служил с 1996 года.

Сообщение на сайте Национального драматического театра имени Максима Горького:

Коллектив НАДТ им. М.Горького понёс тяжёлую утрату. Мы потеряли талантливого актёра, который оставил весомый след в театральном искусстве страны. Его уход – тяжелейшая и невосполнимая утрата для близких, для друзей, для коллег и для поклонников его таланта, огромная потеря для театра, служению которому он посвятил многие годы.

В фильмографии Ивана Мацкевича – более 100 ролей. «На безымянной высоте», «Раскиданное гнездо», «Знахарь», «Хрусталев, машину!», «Анастасия Слуцкая», «Майор Ветров», «Волчье солнце».