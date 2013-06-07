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Умер народный художник Беларуси Владимир Стельмашонок

07 июня 2013 14:44
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Новости Беларуси. Большая утрата в мире  искусства. На 86 году ушел из жизни один из патриархов белорусской живописи, народный художник Беларуси Владимир Стельмашонок. Соболезнования родным и близким талантливого мастера  выразил Александр Лукашенко.

Владимир Стельмашонок оставил яркий след в современном изобразительном искусстве. Он автор масштабных полотен, монументальных росписей, мозаик и витражей. Особое место в его творчестве занимали портреты. Евфросинью Полоцкую, Кирилла Туровского, Франциска Скорину, Максима Богдановича и других выдающихся деятелей национальной истории и культуры Стельмашонок изобразил в своей знаменитой картине «Слово о Беларуси».

Светлая память о Владимире Ивановиче Стельмашонке навсегда останется в сердцах белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Некролог

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