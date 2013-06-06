Новости Минской области. «Застывшее искусство». Новые скульптурные композиции появились в Вилейке. Авторы работ - студенты Академии искусств. Неделю они работали под открытым небом. Основной материал - камень.

Работы получились разноплановые. Однако они гармонично вписались в Вилейский ландшафт. Пока радуют глаз жителей и гостей райцентра две композиции. Скульптура на брачную тематику и образ Вильяны - девушки, символизирующей реку Вилия. В ближайшее время будет установлена ​​еще одна композиция. В ней отражен образ художника-авангардиста Владислава Страминскага. Значительная часть его творческой биографии была связана именно с Вилейкой.

Как будет выглядеть окончательный вариант скульптуры, станет известно через несколько недель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Гончар, директор Вилейского краеведческого музея:

Они оживили, украсили наш город. Но самое главное, что те студенты, которые участвовали, сказали, что им очень понравилось работать и находиться в Вилейке, они с удовольствием будут приезжать на практику каждый год, делать скульптурные композиции.