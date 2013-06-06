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Сегодня в Минске под открытым небом открывается выставка работ Казимира Малевича

06 июня 2013 08:21
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Новости Беларуси. Выставка под открытым небом известного художника-авангардиста Казимира Малевича развернётся сегодня на площади Якуба Коласа в Минске. Откроется экспозиция флеш-мобом с демонстрацией авангардной моды и современного искусства.

Показ самих работ художника — а их около двух десятков — будет сопровождаться текстовым описанием на трех языках - русском, белорусском и английском. Это масштабный культурный проект продлится всё лето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй год подряд акция знакомит минчан и гостей столицы с творчеством великих художников, чья судьба  тесно переплелась с Беларусью. В прошлом году выставка была посвящена  Марку Шагалу.

 

# Культура # Выставки в Минске

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