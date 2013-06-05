Новости Азербайджана. Концерты, фотовыставки и белорусское кино. В Азербайджане открылись дни культуры Беларуси. В программе - выступления лучших белорусских коллективов и исполнителей. Остались довольны и поклонники классики, и любители эстрады.

Азербайджан часто называют страной огней. Трудно представить, но на этой неделе здесь действительно еще светлее и жарче! Дарить тепло сердец, «зажигать» перед публикой на сценах столицы Азербайджана приехали белорусские звезды.

Церемония открытия Дней культуры Беларуси в Азербайджане состоялась на самой статусной площадке столицы — в Государственной Филармонии имени Муслима Магомаева. И это, и другие мероприятия форума вызвали широкий интерес у публики, которая за два года, прошедших с прошлой встречи, соскучилась по белорусским исполнителям.

Василий Черник, заместитель министра культуры Республики Беларусь:

У нас есть, что показать. Культура белорусского народа очень разнообразная, разноплановая. Я думаю, что азербайджанскому зрителю понравится.

Участники гала-концерта открытия представили взыскательной и в чем-то даже избалованной местной публике буквально все богатство белорусской музыки. Остались довольны и поклонники классики, и любители эстрады. Белорусский государственный ансамбль народной музыки «Свята», баянист Владислав Плиговка, исполнители Белорусского академического большого театра оперы и балета, певица Полина Бурло. Но настоящей жемчужиной вечера стала белорусская певица с азербайджанскими корнями Гюнешь Абасова. Она в буквальном смысле покорила сердца слушателей, исполнив песни как из своего репертуара, так и знаменитые хиты советских времен.

Гюнешь Абасова:

Когда мне позвонили из Министерства культуры Беларуси и сказали, что мы в списке, чтобы поехать в Баку и выступить, я, конечно, была счастлива. Для меня, я вот сейчас поняла, нет никакой разницы, нахожусь я в Минске, в Беларуси, или в Баку. Потому что меня также прекрасно встретили и в Баку, со мной фотографировались, делали комплименты, значит, меня здесь знают, и для меня это большая честь.

В рамках мероприятий предусмотрено проведение фотовыставки, а также показ фильмов, снятых в Беларуси. В этом плане особое внимание привлекает фильм «Брестская крепость».

Завершится праздник 7 июня. Впрочем, как понятно уже сегодня, исключительно положительные впечатления у зрителей и участников действа останутся намного дольше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.