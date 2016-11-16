Новости Беларуси. Учреждениям культуры из фонда Президента Беларуси выделят более 500 тысяч рублей на творческие проекты. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко. Денежные средства выделят Национальному Полоцкому историко-культурному музею-заповеднику на реставрацию и подготовку к экспонированию масляных росписей XVIII-XIX веков. Также Витебскому центру современного искусства на создание новой интерактивной экспозиции музея народного художественного училища в честь 130-летия со дня рождения Марка Шагала.

Поддержку окажут Государственному ансамблю танца для создания и показа концертной программы «Спадчына» в рамках международной культурной акции «Беларускі дзень», киностудии «Беларусьфильм» для создания архивных копий фильмов «золотой коллекции» белорусского кинематографа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.