Прямой эфир

Учреждениям культуры из фонда Президента Беларуси выделят более 500 тысяч рублей на творческие проекты

16 ноября 2016 05:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Учреждениям культуры из фонда Президента Беларуси выделят более 500 тысяч рублей на творческие проекты. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко. Денежные средства выделят Национальному Полоцкому историко-культурному музею-заповеднику на реставрацию и подготовку к экспонированию масляных росписей XVIII-XIX веков. Также Витебскому центру современного искусства на создание новой интерактивной экспозиции музея народного художественного училища в честь 130-летия со дня рождения Марка Шагала.

Поддержку окажут Государственному ансамблю танца для создания и показа концертной программы «Спадчына» в рамках международной культурной акции «Беларускі дзень», киностудии «Беларусьфильм» для создания архивных копий фильмов «золотой коллекции» белорусского кинематографа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Государственная политика в области культуры # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Валерий Бестолков, поэт: Ты в первую очередь поэт, а работа – это твоё хобби!
15 ноября 2016 07:47

Валерий Бестолков, поэт: Ты в первую очередь поэт, а работа – это твоё хобби!

Сиденье, четыре ножки и высокий полет творчества: выставка стульев «Постулат» проходит в Минске
14 ноября 2016 14:19

Сиденье, четыре ножки и высокий полет творчества: выставка стульев «Постулат» проходит в Минске

Выставка уникальных белорусских икон представлена в Национальном художественном музее
14 ноября 2016 10:48

Выставка уникальных белорусских икон представлена в Национальном художественном музее