Валерий Бестолков, поэт: Ты в первую очередь поэт, а работа – это твоё хобби!

Кроме того, что Вы поэт, Вы ещё и бизнесмен. Какая из этих стезей для Вас более привычна?

Валерий Бестолков, поэт:

После второй презентации моего второго сборника мой отец сказал мне: «Теперь мне всё-таки понятно, я разобрался, кто ты есть на самом деле! Ты в первую очередь поэт, а работа – это твоё хобби!»

Сборник «От первого лица». В основу этого сборника легли произведения, написанные молодым человеком, которые только начинал свой жизненный путь. Став уже взрослым, он не обрёл сейчас своё призвание в жизни. Мы жили в эпоху перемен. И эта эпоха перемен заставляла нас жить по-новому, думать по-новому. Пытаться искать себя, чтобы посвятить себя чему-то, о чем даже не подозревали.

Как давно Вы пишите стихи и как пришли к этому?

Я хотел быть ихтиологом. У меня была романтическая юность, когда я читал много книг, много литературы: фантастической, популярной в то время. Я грезил океанами, морями, подводным миром. Но когда пришло время делать выбор в жизни, я выбрал профессию инженера – робототехника. В то время это была совершенно новая профессия. И просчитал, что литература меня не прокормит, а за робототехникой – наше будущее. Потом я увлёкся экономикой, получил ещё одно образование: экономической среде я также посвятил какое-то время.