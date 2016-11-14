Сиденье, четыре ножки и высокий полет творчества: выставка стульев «Постулат» проходит в Минске

В среде дизайнеров есть особая традиция: независимо от того, какое направление мастер выбрал для работы, он должен уметь делать стул – это основа, постулат дизайна. Результаты контакта белорусских художников с простым предметом интерьера можно увидеть в стенах минского Дворца искусств.

Элина Шиндлер, дизайнер:

Я не лічу, што гэта чыста арт-аб’ект, але гэта нармальная функцыянальная рэч, якая можа выкарыстоўвацца ў любой кватэре ці доме. Але калі гэтая рэч яшчэ і валодае такімі эстэтычнымі якасцямі, арт-аб’ектам нават яго можна назваць, чаму і не.

Как бы ни устали с дороги гости выставки, присесть здесь не получится. На «Постулате» стул представлен как художественный образ в различных жанрах изобразительного искусства. Уже состоявшиеся белорусские дизайнеры, молодые авторы, а также студенты белорусских вузов подготовили причудливую коллекцию арт-объектов. От привычного стула у экспонатов осталось разве что сидение да четыре ножки, остальное – высокий полет творчества. Впрочем, некоторым объектам костыли в виде ножек и вовсе не нужны.

Элина Шиндлер, дизайнер:

Першасная мэта гэтай выставы як раз каб чалавек узрушыўся, каб чалавека надхняць, здымаць крыху шоры. І крыху гэтую поснасць, якая існуе ў кожным з нас, зашоранасць, крыху здымаць.

Одни видят стул в духе авангарда, другие вдохновляются текучими формами минимализма, третьи украшают стулья резьбой, четвертые – мхом. А художник Татьяна Гомза работает в стиле треш-арт, поэтому ее стул-кокон – это урбанистический трон из дерева, поликарбоната и кокетливых завитушек строительной ленты, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Татьяна Гомза, дизайнер:

Многие спрашивали, почему, ведь можно было эту конструкцию из чего-то другого сделать, более эстетичного, проволоки. Можно было, да, в том то и дело, что материал меня просто взял в оборот, я не имела выхода, должна была продолжать и что-то делать еще, хочу я этого или нет.

Биеннале «Постулат» проходит в Минске уже в третий раз. Успешные коллекции прошлых лет побывали на Неделе дизайна в Вильнюсе, а также на фестивалях в Варшаве и Таллинне. Кстати, сориентироваться в многообразии белорусских мастеров стало проще: совсем недавно Союз дизайнеров выпустил увесистый глянцевый каталог, в котором собраны лучшие имена и иллюстрации. По словам специалистов, понятие «белорусский дизайн» становится реальным и актуальным.

Дмитрий Сурский, глава Союза дизайнеров Беларуси:

В силу такой серости, в чем-то даже нашей убогости повседневной жизни, все-таки Минск – серый город. Поэтому дизайн белорусский на самом деле очень креативный. Хочется найти это выражение, уйти от функций, сделать вещь артистичной, такой, чтобы она радовала глаз, сделать ее с какой-то идеей, задумкой. Вот таких примеров здесь на самом деле очень много.

Казалось бы, что может быть более функциональным, чем простой стул? Тем не менее, глядя на многообразие форм, оттенков и неожиданных решений выставки «Постулат», становится понятно, почему дизайнеров причисляют к лику художников.