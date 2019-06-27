Президентский оркестр сыграл на вокзале в Минске: видеофакт

Новости Беларуси. «Майский вальс», «День Победы», «Мой родны кут…». Мелодии военных лет звучали 27 июня на железнодорожном вокзале в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Майский вальс», «День Победы», «Мой родны кут…». Мелодии военных лет звучали 27 июня на железнодорожном вокзале в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К 75-ой годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков бесплатный выездной концерт устроил Президентский оркестр. Под руководством заслуженного артиста Беларуси Виктора Бабарикина музыканты исполнили композиции военных лет и порадовали современными.
Очевидцами завораживающего оригинального действа стали сотни минчан и гостей столицы.
Виктор Низохин, начальник станции «Минск-Пассажирский» минского отделения Белорусской железной дороги:
Живая музыка всегда прекрасна. Конечно, поднимает настроение как и пассажирам, так и работникам станции. Она несет добро, минутки счастья, поэтому всегда это даже полезно послушать.
Зал ожидания уже второй год как превращается на час в зрительный зал. В предыдущие годы для пассажиров и работников жд-вокзала здесь исполняли мировые шедевры.
Дальше оркестр отправится радовать посетителей Несвижского замка. В День Независимости музыканты выступят здесь с тематической программой с участием ведущих мастеров сцены – Владимира Громова и Владимира Петрова.