«Спели очень хорошо»: молодечненский хор «Журавочка» вернулся с победой с международного конкурса

Новости Беларуси. Молодечненский образцовый хор «Журавочка» вернулся с победой с международного конкурса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Фестиваль хоровых талантов прошел в польском городе Сопот. Наши вокалистки привезли сразу три награды высшей степени. Перед этим коллектив получил гран-при на областном этапе. В Сопоте «Журавочка» была единственным представителем от Беларуси.

Ольга Белько, руководитель молодечненского образцового хора «Журавочка»:

Замечательно девочки спели на первом туре конкурса. Спели очень хорошо. Я редко хвалю, редко бываю довольна. Но, наверное, это и правильно, потому что если будешь доволен, тогда уже и роста нет. Все уже сделано.

Александра Коваленко, солистка молодечненского образцового хора «Журавочка»:

Больше мне понравилось в Сопоте. Там больше дружеских людей, больше улыбок, встреч.

Любовь Сусленкова, солистка молодечненского образцового хора «Журавочка»:

Большое впечатлоение было от акустики в храмах. Мастер-классы были полезными.