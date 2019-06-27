«Через пластику и музыку мы покажем наше отношение к празднику». В Минске репетируют театрализованное поздравление к 3 июля

Новости Беларуси. В Минске прошла репетиция под открытым небом театрализованного эпизода парада ко Дню Независимости нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не только шествие военных, эшелоны техники и воздушное выступление от авиаторов, но и театрализованное представление. На месте работал наш корреспондент Евгений Поболовец.

Евгений Поболовец, СТВ: Беларусь помнит. Музыкально-пластический взгляд на 75-летие освобождения Беларуси, которого не случилось бы без активных действий белорусских партизан. Именно поэтому главным образом действия выбрана белорусская «Партизанская мадонна». С помощью пластики, новых массовых ходов, с применением телевизионных экранов – именно так авторы задумки, сценаристы, режиссеры праздника попытались создать яркий эмоциональный образ.

Николай Дудченко, режиссер: Самое сложное, что наше представление ложится на мужские плечи, а раньше оно было всегда на женских плечах. Вот это правда очень сложно. Вы знаете, подростки-юноши 16-19 лет – трудноуправляемая масса, но мы постараемся сделать так, чтобы это было интересно.

Александр Вавилов, художественный руководитель, автор сценария:

Главным образом мы – творческая группа – решили, что это будет белорусская «Партизанская мадонна». Этот образ очень хорошо написан у нашего художника. Мы выбрали одно из его полотен. С помощью экранов постараемся сделать так, чтобы героиня была слегка оживленной.

В основном это студенты минских вузов. Через пластику и музыку мы покажем наше отношение к этому празднику, который долгожданно придет 3 июля.