Участники шоу «Две звезды на СТВ» исполнят мировые хиты: стильные хулиганы, весёлые дворники и пылкий поцелуй

Хотите узнать, кому именно жюри вынесло такой вердикт? Тогда смотрите второй выпуск нового вокального шоу «Две звезды на СТВ». На этот раз участники проекта исполнят мировые хиты.

Ослепительные наряды, знаменитые песни и блестящие номера в исполнении белорусских артистов и телеведущих уже сегодня вечером, 25 апреля, на телеканале СТВ.

В образе стильных хулиганов с песней «Nossa» на сцену выйдут неисправимые весельчаки проекта – Антон Мартыненко и Виталий Воронко.

Виктория Алешко и Алексей Кулешов исполнят один из самых популярных и самых страстных шлягеров «Besame Mucho». Любопытно: подарит ли Виктория своему партнёру тот самый «пылкий поцелуй», о котором поётся в песне?

Нина Король и Юрий Таболин выйдут на сцену с песней Шизгаре, которая в советские времена то и дело звучала чуть ли не в каждом дворе.

Врядли вы когда-либо видели Сашу Немо в костюме дворника. Так вот: у вас есть такая возможность. Вместе с Ириной Мартьяновой они предстанут в необычных для них самих же образах. И исполнят русскую версию знаменитого шлягера «Не было печали, просто уходило лето».

Участники шоу «Две звезды на СТВ» приглашают вас отправиться в незабываемое увлекательное музыкальное путешествие.

Встречаемся сегодня, в 20:15, на телеканале СТВ. Не пропустите!