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Музыкальный проект «Две звезды»: на концерте 25 апреля зазвучат мировые хиты

25 апреля 2016 07:58
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Новости Беларуси. Премьера на телеканале СТВ. 25 апреля в 20:15 в эфире второй концерт нового проекта «Две звезды».

Несколько недель ведущие новостных, спортивных, развлекательных программ учились вокальному мастерству. Наставниками стали популярные артисты, которые не нуждаются в представлении. Всего 8 звездных пар и 4 эфира. Лучший дуэт выпуска выберет авторитетное жюри, а вот победителя вокального проекта определит народное голосование. А сегодня в эфире зазвучат мировые хиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Две звезды на СТВ

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