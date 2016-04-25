Музыкальный проект «Две звезды»: на концерте 25 апреля зазвучат мировые хиты

Новости Беларуси. Премьера на телеканале СТВ. 25 апреля в 20:15 в эфире второй концерт нового проекта «Две звезды».

Несколько недель ведущие новостных, спортивных, развлекательных программ учились вокальному мастерству. Наставниками стали популярные артисты, которые не нуждаются в представлении. Всего 8 звездных пар и 4 эфира. Лучший дуэт выпуска выберет авторитетное жюри, а вот победителя вокального проекта определит народное голосование. А сегодня в эфире зазвучат мировые хиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.