В Витебске стартует конкурс сценических чтений по мотивам белорусских и зарубежных авторов

Новости Беларуси. Школьные театры Витебска покажут свои лучшие спектакли. 25 апреля в городе над Двиной стартует конкурс сценических чтений по мотивам белорусских и зарубежных авторов. В этом году у творческих состязаний юбилей. Они пройдут уже в 20-й раз. Кроме того, они будут посвящены 90-летию театра имени Якуба Коласа, коллектив которого даст юным артистам мастер-класс от профессионалов.

Награждение лауреатов и торжественное закрытие юбилейного конкурса состоится завтра в Коласовском театре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.