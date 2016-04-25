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В Витебске стартует конкурс сценических чтений по мотивам белорусских и зарубежных авторов

25 апреля 2016 06:26
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Новости Беларуси. Школьные театры Витебска покажут свои лучшие спектакли. 25 апреля в городе над Двиной стартует конкурс сценических чтений по мотивам белорусских и зарубежных авторов. В этом году у творческих состязаний юбилей. Они пройдут уже в 20-й раз. Кроме того, они будут посвящены 90-летию театра имени Якуба Коласа, коллектив которого даст юным артистам мастер-класс от профессионалов.

Награждение лауреатов и торжественное закрытие юбилейного конкурса состоится завтра в Коласовском театре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Театр

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