Премьера спектакля «Две души» по повести Максима Горецкого состоится на сцене Национального академического театра им. Янки Купалы

На сцене Национального академического театра им. Янки Купалы состоится премьера спектакля «Две души» по повести Максима Горецкого в постановке Николая Пинигина. Стоит отметить, что повесть белорусского классика, родоначальника белорусской и философской прозы Максима Горецого, будет вынесена на белорусскую театральную сцену впервые.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ольга Бобкова, заведующая литературно-драматургической частью Национального академического театра им. Янки Купалы и Игорь Денисов, актер Национального академического театра им. Янки Купалы.