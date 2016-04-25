Прямой эфир

Премьера спектакля «Две души» по повести Максима Горецкого состоится на сцене Национального академического театра им. Янки Купалы

25 апреля 2016 07:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На сцене Национального академического театра им. Янки Купалы состоится премьера спектакля «Две души» по повести Максима Горецкого в постановке Николая Пинигина. Стоит отметить, что повесть белорусского классика, родоначальника белорусской и философской прозы Максима Горецого, будет вынесена на белорусскую театральную сцену впервые.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ольга Бобкова, заведующая литературно-драматургической частью Национального академического театра им. Янки Купалы и Игорь Денисов, актер Национального академического театра им. Янки Купалы.

# Культура # Фотофакт # Купаловский театр # Игорь Денисов # Ольга Бобкова

Другие новости рубрики

Все новости
В Витебске стартует конкурс сценических чтений по мотивам белорусских и зарубежных авторов
25 апреля 2016 06:26

В Витебске стартует конкурс сценических чтений по мотивам белорусских и зарубежных авторов

Алексей Гросс: любопытные факты о представителе Беларуси на «Славянском базаре – 2016»
24 апреля 2016 14:59

Алексей Гросс: любопытные факты о представителе Беларуси на «Славянском базаре – 2016»

Сенсационная находка в Гомеле: обнаружены артефакты, которые могут изменить дату основания города
24 апреля 2016 13:40

Сенсационная находка в Гомеле: обнаружены артефакты, которые могут изменить дату основания города