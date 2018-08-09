«У них даже нет ручек, чтобы не причинили вам вреда». Рассказываем о значении кукол-оберегов

Куклы-обереги всегда были в жизни наших предков. Молодым делали пару неразлучников на каравай, как символ крепкой семьи.
Куклы-обереги всегда были в жизни наших предков. Молодым делали пару неразлучников на каравай, как символ крепкой семьи.
Младенцам в коляску клали куватки, чтобы не завелась нечисть, и ребёнок был спокойным. Для богатого урожая и благополучия селили в домах кукол, набитых зерном.
Куклы всегда делали без лица, без иголок, ниток и ножниц.
Их не шили, а крутили, рвали и мотали.
Полина Куранович, младший научный сотрудник Музея народной архитектуры и быта:
Люди считали раньше, что, если на кукле есть лицо, то туда может заселиться какая-нибудь нечистая сила.
Дух, который будет мешать жить.
Татьяна Суркова, кукольный мастер:
Есть такое поверье, как заговор на узел.
Поэтому узлы на куклах не вязались.
У этих кукол даже нет ручек, ладошек нет, чтобы они не причинили вам вреда.
Ни один дом не обходился без кубышек-травниц.
Растения собирали на Купалье и придавали им личную силу.
Полынь, например, отгоняет злых духов, а другие травки обеспечивали приятный аромат в доме. Если на окне стояла украшенная пани с пышным бюстом, значит, девушка ещё незамужняя и ждет сватов.
Такие куклы были очень весёлые, и их называли «капустки» или «кормилицы».
Татьяна Суркова:
Когда девчонка идёт на «вечёрки», она могла такую куколку взять с собой, и давала своему избраннику в руки. И смотрела: если плохо будет обращаться, значит, и муж будет такой. Могли делать куколки счастья.
Это – куколка женской доли.
Ей косу делали длинную, потому что считалось, что женская доля вся в косе заключается
Для добрых вестей в домах вешали куклы-колокольчики.
Таких кукол обязательно наряжали в три пышные юбки, которые символизировали здоровое тело и светлую душу.
Молодые девушки делали себе желанниц и скрывали их от посторонних глаз. Дарили своей кукле бусинку или ленту и говорили: «Я тебе – подарок, а ты мне – желание!».
Мастер-класс: делаем старинную куклу-оберег
На праздниках и обрядах не обходились без кукол.
На Масленицу сжигали Морену, а вместе с ней всё старое.
На Пасху дарили кукол из красной ткани.
Этот цвет символизирует жизнь и силу.
Исполняли куклы главные роли во время гаданий на Рождество и Купалье.
Алексей Друпов, научный сотрудник Музея народной архитектуры и быта:
Клали на скамейку шапки мужские, и под шапки клали определённый предмет. Одну шапку оставляли пустой. Ничего нет – значит, в этом году ты не выйдешь замуж, свадьбы у тебя не будет. Это я говорю про женщин. Если под шапкой находишь деньги или хлеб – значит, у тебя будет богатый муж, если щётку – пойдёшь за вдовца. Если зеркало – будет франт, модник, будет больше любоваться собой, чем тобой. А вот, если под шапкой найдёшь куколку – это было не самое хорошее предсказание.
Это значило, что родишь ребёнка ещё до свадьбы.
Если парень вытаскивал куклу – значит, возьмёшь девушку с ребёнком.
Кстати, психологи пришли к выводу, что чем кукла проще, тем она лучше.
Нет лица – ребёнок сам придумает образ и будет развиваться.
Так что смело делайте подарки своим близким. Главное, с хорошими мыслями.
Что подумаете, то кукла и заберёт с собой!