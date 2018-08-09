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«У них даже нет ручек, чтобы не причинили вам вреда». Рассказываем о значении кукол-оберегов

09 августа 2018 10:47
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Куклы-обереги всегда были в жизни наших предков. Молодым делали пару неразлучников на каравай, как символ крепкой семьи.

«У них даже нет ручек, чтобы не причинили вам вреда». Рассказываем о значении кукол-оберегов-1

Младенцам в коляску клали куватки, чтобы не завелась нечисть, и ребёнок был спокойным. Для богатого урожая и благополучия селили в домах кукол, набитых зерном.

«У них даже нет ручек, чтобы не причинили вам вреда». Рассказываем о значении кукол-оберегов-4

Куклы всегда делали без лица, без иголок, ниток и ножниц.

Их не шили, а крутили, рвали и мотали.

«У них даже нет ручек, чтобы не причинили вам вреда». Рассказываем о значении кукол-оберегов-7

Полина Куранович, младший научный сотрудник Музея народной архитектуры и быта:
Люди считали раньше, что, если на кукле есть лицо, то туда может заселиться какая-нибудь нечистая сила.

Дух, который будет мешать жить.

«У них даже нет ручек, чтобы не причинили вам вреда». Рассказываем о значении кукол-оберегов-10

Татьяна Суркова, кукольный мастер:
Есть такое поверье, как заговор на узел.

Поэтому узлы на куклах не вязались.

У этих кукол даже нет ручек, ладошек нет, чтобы они не причинили вам вреда.

Ни один дом не обходился без кубышек-травниц.

«У них даже нет ручек, чтобы не причинили вам вреда». Рассказываем о значении кукол-оберегов-13

Растения собирали на Купалье и придавали им личную силу.

Полынь, например, отгоняет злых духов, а другие травки обеспечивали приятный аромат в доме. Если на окне стояла украшенная пани с пышным бюстом, значит, девушка ещё незамужняя и ждет сватов.

«У них даже нет ручек, чтобы не причинили вам вреда». Рассказываем о значении кукол-оберегов-16

«У них даже нет ручек, чтобы не причинили вам вреда». Рассказываем о значении кукол-оберегов-18

Такие куклы были очень весёлые, и их называли «капустки» или «кормилицы».

Татьяна Суркова:
Когда девчонка идёт на «вечёрки», она могла такую куколку взять с собой, и давала своему избраннику в руки. И смотрела: если плохо будет обращаться, значит, и муж будет такой. Могли делать куколки счастья.

Это – куколка женской доли.

«У них даже нет ручек, чтобы не причинили вам вреда». Рассказываем о значении кукол-оберегов-21

Ей косу делали длинную, потому что считалось, что женская доля вся в косе заключается

«У них даже нет ручек, чтобы не причинили вам вреда». Рассказываем о значении кукол-оберегов-24

Для добрых вестей в домах вешали куклы-колокольчики.

Таких кукол обязательно наряжали в три пышные юбки, которые символизировали здоровое тело и светлую душу.

«У них даже нет ручек, чтобы не причинили вам вреда». Рассказываем о значении кукол-оберегов-27

Молодые девушки делали себе желанниц и скрывали их от посторонних глаз. Дарили своей кукле бусинку или ленту и говорили: «Я тебе – подарок, а ты мне – желание!».

«У них даже нет ручек, чтобы не причинили вам вреда». Рассказываем о значении кукол-оберегов-30

Мастер-класс: делаем старинную куклу-оберег

На праздниках и обрядах не обходились без кукол.

На Масленицу сжигали Морену, а вместе с ней всё старое.

«У них даже нет ручек, чтобы не причинили вам вреда». Рассказываем о значении кукол-оберегов-33

На Пасху дарили кукол из красной ткани.

Этот цвет символизирует жизнь и силу.

Исполняли куклы главные роли во время гаданий на Рождество и Купалье.

«У них даже нет ручек, чтобы не причинили вам вреда». Рассказываем о значении кукол-оберегов-36

Алексей Друпов, научный сотрудник Музея народной архитектуры и быта:
Клали на скамейку шапки мужские, и под шапки клали определённый предмет. Одну шапку оставляли пустой. Ничего нет – значит, в этом году ты не выйдешь замуж, свадьбы у тебя не будет. Это я говорю про женщин. Если под шапкой находишь деньги или хлеб – значит, у тебя будет богатый муж, если щётку – пойдёшь за вдовца. Если зеркало – будет франт, модник, будет больше любоваться собой, чем тобой. А вот, если под шапкой найдёшь куколку – это было не самое хорошее предсказание.

Это значило, что родишь ребёнка ещё до свадьбы.

Если парень вытаскивал куклу – значит, возьмёшь девушку с ребёнком.

«У них даже нет ручек, чтобы не причинили вам вреда». Рассказываем о значении кукол-оберегов-39

Кстати, психологи пришли к выводу, что чем кукла проще, тем она лучше.

Нет лица – ребёнок сам придумает образ и будет развиваться.

«У них даже нет ручек, чтобы не причинили вам вреда». Рассказываем о значении кукол-оберегов-42

Так что смело делайте подарки своим близким. Главное, с хорошими мыслями.

Что подумаете, то кукла и заберёт с собой!

# Традиции Беларуси # Культура # Полина Куранович # Татьяна Суркова # Алексей Друпов

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