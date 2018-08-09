«У них даже нет ручек, чтобы не причинили вам вреда». Рассказываем о значении кукол-оберегов

Куклы-обереги всегда были в жизни наших предков. Молодым делали пару неразлучников на каравай, как символ крепкой семьи.

Младенцам в коляску клали куватки, чтобы не завелась нечисть, и ребёнок был спокойным. Для богатого урожая и благополучия селили в домах кукол, набитых зерном.

Куклы всегда делали без лица, без иголок, ниток и ножниц. Их не шили, а крутили, рвали и мотали.

Полина Куранович, младший научный сотрудник Музея народной архитектуры и быта:

Люди считали раньше, что, если на кукле есть лицо, то туда может заселиться какая-нибудь нечистая сила. Дух, который будет мешать жить.

Татьяна Суркова, кукольный мастер:

Есть такое поверье, как заговор на узел. Поэтому узлы на куклах не вязались. У этих кукол даже нет ручек, ладошек нет, чтобы они не причинили вам вреда. Ни один дом не обходился без кубышек-травниц.

Растения собирали на Купалье и придавали им личную силу. Полынь, например, отгоняет злых духов, а другие травки обеспечивали приятный аромат в доме. Если на окне стояла украшенная пани с пышным бюстом, значит, девушка ещё незамужняя и ждет сватов.

Такие куклы были очень весёлые, и их называли «капустки» или «кормилицы». Татьяна Суркова:

Когда девчонка идёт на «вечёрки», она могла такую куколку взять с собой, и давала своему избраннику в руки. И смотрела: если плохо будет обращаться, значит, и муж будет такой. Могли делать куколки счастья. Это – куколка женской доли.

Ей косу делали длинную, потому что считалось, что женская доля вся в косе заключается

Для добрых вестей в домах вешали куклы-колокольчики. Таких кукол обязательно наряжали в три пышные юбки, которые символизировали здоровое тело и светлую душу.

Молодые девушки делали себе желанниц и скрывали их от посторонних глаз. Дарили своей кукле бусинку или ленту и говорили: «Я тебе – подарок, а ты мне – желание!».

Мастер-класс: делаем старинную куклу-оберег На праздниках и обрядах не обходились без кукол. На Масленицу сжигали Морену, а вместе с ней всё старое.

На Пасху дарили кукол из красной ткани. Этот цвет символизирует жизнь и силу. Исполняли куклы главные роли во время гаданий на Рождество и Купалье.

Алексей Друпов, научный сотрудник Музея народной архитектуры и быта:

Клали на скамейку шапки мужские, и под шапки клали определённый предмет. Одну шапку оставляли пустой. Ничего нет – значит, в этом году ты не выйдешь замуж, свадьбы у тебя не будет. Это я говорю про женщин. Если под шапкой находишь деньги или хлеб – значит, у тебя будет богатый муж, если щётку – пойдёшь за вдовца. Если зеркало – будет франт, модник, будет больше любоваться собой, чем тобой. А вот, если под шапкой найдёшь куколку – это было не самое хорошее предсказание. Это значило, что родишь ребёнка ещё до свадьбы. Если парень вытаскивал куклу – значит, возьмёшь девушку с ребёнком.

Кстати, психологи пришли к выводу, что чем кукла проще, тем она лучше. Нет лица – ребёнок сам придумает образ и будет развиваться.