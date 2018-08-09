Мастер-класс: делаем старинную куклу-оберег

Новости Беларуси. Мастер-класс дали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ. Полина Куранович, младший научный сотрудник Музея народной архитектуры и быта:

Можно кусочек ваты, крутим такой шар. Формируется голова будущей куклы.

Нити, желательно, красные. Потому что у нас орнамент – красный, также это – сакральный цвет.

Сейчас будем формировать руки.