Мастер-класс: делаем старинную куклу-оберег

Новости Беларуси. Мастер-класс дали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Полина Куранович, младший научный сотрудник Музея народной архитектуры и быта:
Можно кусочек ваты, крутим такой шар.
Формируется голова будущей куклы.
Новости Беларуси. Мастер-класс дали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Полина Куранович, младший научный сотрудник Музея народной архитектуры и быта:
Можно кусочек ваты, крутим такой шар.
Формируется голова будущей куклы.
Нити, желательно, красные.
Потому что у нас орнамент – красный, также это – сакральный цвет.
Сейчас будем формировать руки.
Надо её переодеть: сделать юбку, платок, фартук – это были такие элементы костюма.