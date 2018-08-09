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Мастер-класс: делаем старинную куклу-оберег

09 августа 2018 11:08
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Новости Беларуси. Мастер-класс дали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Полина Куранович, младший научный сотрудник Музея народной архитектуры и быта:
Можно кусочек ваты, крутим такой шар.

Формируется голова будущей куклы.

Мастер-класс: делаем старинную куклу-оберег -1

Нити, желательно, красные.

Потому что у нас орнамент – красный, также это – сакральный цвет.

Мастер-класс: делаем старинную куклу-оберег -4

Сейчас будем формировать руки.

Мастер-класс: делаем старинную куклу-оберег -7

Надо её переодеть: сделать юбку, платок, фартук – это были такие элементы костюма.

Мастер-класс: делаем старинную куклу-оберег -10

Мастер-класс: делаем старинную куклу-оберег -12

«У них даже нет ручек, чтобы не причинили вам вреда». Рассказываем о значении кукол-оберегов

# Традиции Беларуси # Культура # Полина Куранович

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