«Это легенда музейного дела»: Владимир Прокопцов отмечает 65-летие

Новости Беларуси. 65-летие отмечает директор Национального художественного музея Беларуси. Поздравить Владимира Прокопцова пришли коллеги и друзья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечали дату в 8 часов и 8 минут утра. Именно в это время 8 августа 1953 года родился художник. Сегодня же открылась и персональная выставка Владимира Ивановича. 30 картин – последнюю он дописал накануне ночью – повествуют о малой родине автора, деревне Жгунская Буда на Гомельщине.

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Беларуси:

Мая выстаўка называецца «Мая Беларусь». Выстава, якая выражае філасоўскія пачуцці. Я пішу пра сваю малую радзіму на працягу 40 гадоў. Я вельмі рады, што я нарадзіўся ў гэтай краіне. Я – патрыёт сваёй краіны, сваёй Радзімы.

Татьяна Якубович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Это легенда музейного дела, это очень творческий, интеллигентный художник и просто человек-душа.