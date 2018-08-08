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«Это легенда музейного дела»: Владимир Прокопцов отмечает 65-летие

08 августа 2018 11:43
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Новости Беларуси. 65-летие отмечает директор Национального художественного музея Беларуси. Поздравить Владимира Прокопцова пришли коллеги и друзья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это легенда музейного дела»: Владимир Прокопцов отмечает 65-летие-1

Отмечали дату в 8 часов и 8 минут утра. Именно в это время 8 августа 1953 года родился художник. Сегодня же открылась и персональная выставка Владимира Ивановича. 30 картин – последнюю он дописал накануне ночью – повествуют о малой родине автора, деревне Жгунская Буда на Гомельщине.

«Это легенда музейного дела»: Владимир Прокопцов отмечает 65-летие-4

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Беларуси:
Мая выстаўка называецца «Мая Беларусь». Выстава, якая выражае філасоўскія пачуцці. Я пішу пра сваю малую радзіму на працягу 40 гадоў. Я вельмі рады, што я нарадзіўся ў гэтай краіне. Я – патрыёт сваёй краіны, сваёй Радзімы.

«Это легенда музейного дела»: Владимир Прокопцов отмечает 65-летие-7

Татьяна Якубович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Это легенда музейного дела, это очень творческий, интеллигентный художник и просто человек-душа.

«Это легенда музейного дела»: Владимир Прокопцов отмечает 65-летие-10

«Это легенда музейного дела»: Владимир Прокопцов отмечает 65-летие-12

Владимир Прокопцов руководит Национальным художественным два десятилетия. За это время музей стал культовым местом, а вскоре превратится и в научно-просветительский центр европейского уровня. К слову, в 2019 году уже музей отметит 80-летний юбилей.

# Юбилеи # Культура # Владимир Прокопцов # Фотофакт

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