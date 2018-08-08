Человек-душа. Юбилей отмечает директор Национального художественного музея Беларуси – Владимир Прокопцов

Новости Беларуси. 65-летие отмечает директор Национального художественного. Владимир Прокопцов руководит им два десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время музей стал культовым местом. А в будущем превратится в научно-просветительский центр Европейского уровня. Сегодня же художник открыл и персональную выставку. Причём, отметили праздник в необычное время.

Двери музея Владимир Иванович распахнул для гостей в 8 часов, 8 минут и 8 секунд утра. И не случайно. В это время ровно 65 лет назад, 8 августа родился художник.