Человек-душа. Юбилей отмечает директор Национального художественного музея Беларуси – Владимир Прокопцов

Новости Беларуси. 65-летие отмечает директор Национального художественного. Владимир Прокопцов руководит им два десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 65-летие отмечает директор Национального художественного. Владимир Прокопцов руководит им два десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За это время музей стал культовым местом. А в будущем превратится в научно-просветительский центр Европейского уровня. Сегодня же художник открыл и персональную выставку. Причём, отметили праздник в необычное время.
Двери музея Владимир Иванович распахнул для гостей в 8 часов, 8 минут и 8 секунд утра. И не случайно. В это время ровно 65 лет назад, 8 августа родился художник.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы с ним подружились, работая еще в Совете Министров. И всегда с ним было интересно. Ну а сегодня он интересен по-особенному. У него сегодня еще более пышная причёска.
«Это легенда музейного дела»: Владимир Прокопцов отмечает 65-летие
Поздравить Владимира Прокопцова пришли представители госорганов, духовенство, художники, друзья. Среди подарков – и почётные грамоты, и приветственные адреса и просто тёплые слова.
Григорий Ситница, председатель Белорусского союза художников:
Ён зрабіў некалькі цудоўных выставак беларускага рэлігійнага мастацтва, беларускай іконы, якія прайшлі ў еўрапейскіх сталіцах, у Ватыкане. Гэта надзвычай важна. Гэта ёсць мастацкая дыпламатыя.
8 августа же открылась и персональная выставка Владимира Ивановича. В экспозицию вошли 30 картин. Это работы о малой родине Прокопцова. Они так или иначе связаны с деревней Жгунская Буда на Гомельщине. Художник всегда трепетно относился к родным местам.
Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Беларуси:
Мая выстава называецца «Мая Беларусь». Выстава, якая выражае філасофскія пачуціі.. Я пішу пра сваю малую радзіму каля 40 гадоў. Я вельмі рады, што я нарадзіўся ў сваёй краіне. Я патрыёт сваёй краіны.
Юбилей директора отмечали в преддверии важной даты – 80-летия Национального художественного. Владимир Прокопцов руководит им 20 лет. За это время музей стал культовым местом.
А в будущем превратится в целый научно-просветительский центр Европейского уровня. Ко Дню рождения музея выпустили шоколад с его изображением.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Выставка картин «Моя Беларусь» Владимира Прокопцова продлится (и это в стиле художника) 8 дней, 8 часов и 8 минут. Поэтому успейте посетить.