Гостеприимная Грузия, уютная Швейцария – в объективе молодого минчанина

Новости Беларуси. Яркие путешествия и сочные кадры: молодой минский фотограф представил выставку «Снаружи», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Андрей Бортников уже много лет путешествует по миру в поисках того самого кадра.

Солнечная Испания, гостеприимная Грузия, уютная Швейцария, и даже далёкая колоритная Индия. Попали в объектив и белорусские пейзажи: Налибокская пуща – самый большой по масштабу и богатый по фауне лесной массив нашей страны. Так, автор хотел напомнить минчанам о необходимости путешествовать как можно чаще. А ещё, как приятно возвращаться домой. Посетить выставку можно по адресу проспект Независимости, 13. Вход свободный.

Татьяна Кракасевич:

Казалось бы, что пейзажи все одинаковые, но разгадать их все-таки можно. Все страны различаются друг от друга, несмотря на их необычайную красоту и похожесть.



