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Гостеприимная Грузия, уютная Швейцария – в объективе молодого минчанина

08 августа 2018 18:34
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Новости Беларуси. Яркие путешествия и сочные кадры: молодой минский фотограф представил выставку «Снаружи», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Андрей Бортников уже много лет путешествует по миру в поисках того самого кадра.

Гостеприимная Грузия, уютная Швейцария – в объективе молодого минчанина-1

Солнечная Испания, гостеприимная Грузия, уютная Швейцария, и даже далёкая колоритная Индия. Попали в объектив и белорусские пейзажи: Налибокская пуща – самый большой по масштабу и богатый по фауне лесной массив нашей страны. Так, автор хотел напомнить минчанам о необходимости путешествовать как можно чаще. А ещё, как приятно возвращаться домой. Посетить выставку можно по адресу проспект Независимости, 13. Вход свободный.

Гостеприимная Грузия, уютная Швейцария – в объективе молодого минчанина-4

Гостеприимная Грузия, уютная Швейцария – в объективе молодого минчанина-6

Татьяна Кракасевич:
Казалось бы, что пейзажи все одинаковые, но разгадать их все-таки можно. Все страны различаются друг от друга, несмотря на их необычайную красоту и похожесть.

Андрей Бортников, фотохудожник:
Пусть это просто закат. Но у меня есть на него история. И я постарался сделать так, чтобы у каждой фотографии была история и подбирал их таким способом.

# Фотография # Культура # Татьяна Кракасевич # Андрей Бортников # Фотофакт

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