«У него не было никакого предвзятого отношения к людям, никогда не оскорбил никого». Вспоминаем легендарного Владимира Мулявина

Эти аккорды в исполнении «Песняров» в 70-е гремели на весь Советский Союз. Изначально шуточная белорусская композиция после аранжировки Владимира Мулявина стала шлягером. Песни, созданные под началом великого мэтра, до сих пор являются хитами. В этом году легендарному музыканту исполнилось бы 80 лет.

Сейчас дело Владимира Георгиевича продолжает новое поколение «Песняров» в той самой студии, где на закате жизни творил маэстро.

Роман Козырев, художественный руководитель ансамбля «Песняры»:

В зале находится микрофон очень раритетный и очень дорогой, который мы до сих пор используем и на котором записывался Мулявин. Он такой качественный и винтажный. Он до сих пор звучит очень классно. Мы протираем его, бережем, накрываем, потому что это действительно раритет для нашей студии, для нашей истории.

Специально к юбилею музыканты вместе с поклонниками собрали виниловые пластинки и памятные фотографии знаменитого ансамбля. Теперь это маленькое достояние студии «Песняров». Здесь каждый метр пропитан духом великого артиста. Владимир Георгиевич в далеких двухтысячных сам лично проектировал эту студию и закупал оборудование.

Роман Козырев:

«Песняры» всегда базировались сначала в филармонии, потом у них были какие-то другие студии, но не было никогда своей студии. И вот в конце жизни Владимиру Мулявину выделили это здание.

Для Елены Пряхиной Владимир Мулявин больше, чем просто образ известного артиста. В 1998 году этой женщине чудом удалось устроиться костюмером на работу к популярным музыкантам. Затем последовали гастроли и работа с Владимиром Мулявиным. Это недолгое знакомство Елена запомнила на всю жизнь и вспоминает с трепетом даже спустя 23 года. Елена Пряхина, костюмер:

У него не было никакого предвзятого отношения к людям, никогда не оскорбил никого, не унизил, только по работе повышал голос. Очень простой, очень домашний, без претензий. Когда мы ездили на «Славянский базар», то никогда охраны не было. Я помню, как девочки хотели с ним сфотографироваться, нарядились и боялись подойти. Он сказал: «Конечно».

Владимир Георгиевич – человек-история. Он создал первый вокально-инструментальный ансамбль, слава о котором гуляла по всему миру, группе удавалось собирать тысячные залы. Каждая композиция «Песняров» была обречена на успех. Олег Железняков, солист государственного ансамбля «Песняры»:

Я с детства очень много знал песен и учился у него, на его исполнении. Для меня он был прежде всего кумир и учитель.

Юрий Туровец, барабанщик ансамбля «Песняры»:

Для нас это очень ценно, что мы можем продолжать традиции этого замечательного коллектива сегодня, привносить что-то свое и продолжать наследие, нести его современному поколению.

Роман Козырев:

Второго Владимира Мулявина в «Песнярах» не будет. Для нас, конечно же, он будет всегда незримым руководителем ансамбля «Песняры».