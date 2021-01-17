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Сказал бы, чтобы он берёг себя. Близкие рассказали, какие вопросы задали бы Мулявину, если бы он был рядом

17 января 2021 18:14
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Новости Беларуси. 12 января исполнилось бы 80 лет Владимиру Мулявину. Человеку, который при жизни стал легендой белорусской музыки, создал неповторимый ансамбль «Песняры», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Александрина», «Беловежская пуща», «Вологда» – этим песням до сих пор подпевают миллионы. Судьба «песняра» необычна и показательна одновременно. Родом с Урала – Мулявин полюбил Беларусь и белорусов всей душой. Приехав однажды, остался здесь навсегда.

Музыканта не стало в 2003-м. В таком, как сегодня, морозном январе. Мулявин не смог восстановиться после автокатастрофы, приковавшей его к постели. Артист ушел, словно предчувствуя: время «Песняров» заканчивается. Но, очевидно, ошибся. Ведь все его наследие лишь предстоит осознать.

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Что бы вы сказали Владимиру Георгиевичу, если бы он был здесь, рядом?

Сказал бы, чтобы он берёг себя. Близкие рассказали, какие вопросы задали бы Мулявину, если бы он был рядом-1

Роман Козырев, художественный руководитель ансамбля «Песняры»:
Наверное, спросил бы, как ему нравятся наши новые песни. Мне было бы интересно услышать от него какую-то критику.

Сказал бы, чтобы он берёг себя. Близкие рассказали, какие вопросы задали бы Мулявину, если бы он был рядом-4

Марина Мулявина, дочь Владимира Мулявина:
Вот сядь сюда, на это место. Оно будет твое, как всегда. Отдыхай, наслаждайся. А мы вокруг тебя будем летать, а ты пиши, а ты твори.

Сказал бы, чтобы он берёг себя. Близкие рассказали, какие вопросы задали бы Мулявину, если бы он был рядом-7

Алексей Ереньков, композитор:
Я бы каждый раз говорил ему, когда бы мы прощались, то, что сегодня говорим мы друг другу. Я бы говорил: «Владимир Георгиевич, берегите себя, потому что вы нужны, вы можете много еще сделать полезного и нужного для нас. Берегите себя, и все будет хорошо.

«Чтобы мы не забывали, что с нами был гениальный человек». В театре Горького рассказали, почему уже семь лет ставят спектакль «Песняры» – подробнее здесь

# Музыка # Культура # Владимир Мулявин # Дмитрий Боярович # Роман Козырев # Марина Мулявина # Алексей Ереньков # Фотофакт

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