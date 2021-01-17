Сказал бы, чтобы он берёг себя. Близкие рассказали, какие вопросы задали бы Мулявину, если бы он был рядом
Новости Беларуси. 12 января исполнилось бы 80 лет Владимиру Мулявину. Человеку, который при жизни стал легендой белорусской музыки, создал неповторимый ансамбль «Песняры», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Александрина», «Беловежская пуща», «Вологда» – этим песням до сих пор подпевают миллионы. Судьба «песняра» необычна и показательна одновременно. Родом с Урала – Мулявин полюбил Беларусь и белорусов всей душой. Приехав однажды, остался здесь навсегда.
Музыканта не стало в 2003-м. В таком, как сегодня, морозном январе. Мулявин не смог восстановиться после автокатастрофы, приковавшей его к постели. Артист ушел, словно предчувствуя: время «Песняров» заканчивается. Но, очевидно, ошибся. Ведь все его наследие лишь предстоит осознать.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Что бы вы сказали Владимиру Георгиевичу, если бы он был здесь, рядом?
Роман Козырев, художественный руководитель ансамбля «Песняры»:
Наверное, спросил бы, как ему нравятся наши новые песни. Мне было бы интересно услышать от него какую-то критику.
Марина Мулявина, дочь Владимира Мулявина:
Вот сядь сюда, на это место. Оно будет твое, как всегда. Отдыхай, наслаждайся. А мы вокруг тебя будем летать, а ты пиши, а ты твори.
Алексей Ереньков, композитор:
Я бы каждый раз говорил ему, когда бы мы прощались, то, что сегодня говорим мы друг другу. Я бы говорил: «Владимир Георгиевич, берегите себя, потому что вы нужны, вы можете много еще сделать полезного и нужного для нас. Берегите себя, и все будет хорошо.
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