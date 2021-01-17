Сказал бы, чтобы он берёг себя. Близкие рассказали, какие вопросы задали бы Мулявину, если бы он был рядом

Новости Беларуси. 12 января исполнилось бы 80 лет Владимиру Мулявину. Человеку, который при жизни стал легендой белорусской музыки, создал неповторимый ансамбль «Песняры», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Александрина», «Беловежская пуща», «Вологда» – этим песням до сих пор подпевают миллионы. Судьба «песняра» необычна и показательна одновременно. Родом с Урала – Мулявин полюбил Беларусь и белорусов всей душой. Приехав однажды, остался здесь навсегда.

Музыканта не стало в 2003-м. В таком, как сегодня, морозном январе. Мулявин не смог восстановиться после автокатастрофы, приковавшей его к постели. Артист ушел, словно предчувствуя: время «Песняров» заканчивается. Но, очевидно, ошибся. Ведь все его наследие лишь предстоит осознать.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Что бы вы сказали Владимиру Георгиевичу, если бы он был здесь, рядом?